楊梅雙堂屋 古蹟認定展延

鄭家「高山頂雙堂屋」保存完整的客家四合院。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園楊梅百年建築鄭家「高山頂雙堂屋」，因保留完整客家四合院風貌，後代子孫向文化局申請文化資產保留，去年5月經文資委員現勘後列入暫定古蹟，但因研究調查尚未結束，日前公告將展延半年。鄭家人則希望文化局加快腳步，方便他們未來進行土地活化與空間利用。

二堂四橫屋 全手工卡榫

桃園鄉土學友會成員姚其中表示，1925年建造的高山頂雙堂屋占地5000坪，屬「二堂四橫屋」格局，全屋由磚瓦組砌而成，梁柱土木結構完全都用手工卡榫，一根釘子也不使用，手工藝精緻，是客家文化中很稀有的建築。

姚其中解釋，雙堂屋是由墾拓楊梅的鄭大模派下四房鄭仁涯所建，建築比例優美、左右對稱，前有荷花風水半月池，屋後則有擋風小山丘，符合古時「後有山為枕、前有水為鏡」的建築哲學。

族人提議 規畫文化園區

桃園市文化局表示，雙堂屋去因持有土地的家族成員眾多，意見呈現兩極，去年下旬族人召開會議成立促進會，提出將雙堂屋周圍的地景、埤塘、土牛溝規畫成「鄭大模客家文化園區」構想，讓子孫可尋根、市民也能參觀。

文化局表示，雙堂屋去年5月列入暫定古蹟後，由市府列冊追蹤6個月，在去年11月到期，因雙堂屋建築工法複雜，研究調查階段仍在進行中，依法得展延半年，目前正匯集家族意見，將把鄭氏後人訴求轉給文化資產審議委員會。

(中國時報)

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