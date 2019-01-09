燕要求中火4號機 除役非停役

台中市長盧秀燕8日強調，中火4號機組應「除役」而非停役，減少燒煤發電，不能手軟。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台中火力發電廠是全國最大的電廠、中部最大的固定汙染源，台中市政府8日召開市政會議，市長盧秀燕強調，中火4號機組應該要「除役」，而非「停役」，透過部分機組退場，減少發電、減少燒煤是正確方向，一定要堅持，不能手軟！

呼籲經部、環署盡早會商

台中市環保局長吳志超在市政會議進行「台中電廠一部燃煤機組提早除役可能性專案報告」，建議未更新、也最老舊的中火4號機除役，有助改善中部的空氣品質

盧秀燕表示，一定要強力整治空汙，台中不能因空汙而毀掉，市府改善空汙，負責任地提出具體主張，就是中火4號機組應該要「除役」。

盧秀燕呼籲經濟部、環保署與市府盡早會商，全國最大供應電量的任務，不應由台中市來負擔，製造空汙、用市民的肺來發電換取全國能源供給，對中部民眾太不公平。

即使花20億元 除汙仍有限

盧秀燕說，市府理性看待並理解全國民眾必須用電，台中市也必須負擔部分供電的任務，從環保局的報告可見，2018、2019年外縣市有許多機組陸續上線，若這些外縣市機組上線，作為全國供電夥伴任務，台中火力發電廠部分機組應退場，減少機組發電、解決空汙。

她強調，4號機組是中火內最老舊機組，行政院9月將投入20億元設備更新，但即使花20億元，除汙效果仍有限，與其讓老舊機組持續運作，還要花大錢更新設備，考量外縣市電廠機組可達替補與供電效果，台中市主張中火4號機組應該退場。

(中國時報)

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