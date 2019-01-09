立委補選 謝龍介出征呼聲高

2019年01月09日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市第二選區立委補選，人選遲遲未定的國民黨呼之欲出，被藍營視為強棒的市議員謝龍介，8日證實已將戶籍遷到新市，並強調一旦黨中央徵召他，願意「提槍上陣」。議會國民黨團除公開力挺外，也籲請行政院長賴清德暫緩辭職，因謝要當立委「一生監督你一人」。

若被黨徵召 願提槍上陣

南市二選區立委補選，民進黨內有前勞動部次長郭國文與新生代陳筱諭競爭激烈，但國民黨的人選卻一直不明朗。目前率團前往大陸拚經濟的謝龍介，8日證實已將戶籍遷移到新市區老家備戰。

謝龍介表示，是否參選還在審慎評估中，希望黨中央能夠找到更好的人選；何況他也才剛打完議員選舉，需要一段時間休息。不過，黨中央最後如果仍決定徵召且要求他出戰，那麼就算再困難他都會承擔，一肩扛起責任，提槍上陣。

謝的說法也讓藍營士氣大振。市議會國民黨團書記長蔡育輝8日帶領多位黨團成員舉行記者會，強調全力支持謝龍介投入立委補選，為國民黨在南市攻下一席立委。蔡育輝認為，謝龍介現在有知名度、論述能力又強，堪稱台南最有勝選機會的藍營戰將。

藍議員力挺 籲賴揆別辭

黨團成員指出，第二選區囊括新化、玉井、西港、七股等14個行政區，從山線綿延到海線，選區內以農漁業和小型工廠為主，但縣市合併以後，在民進黨執政下農產品賣不出去、漁產品也走投無路，小型工廠更是辛苦，只要到這選區繞一圈，就能聽到市井小民滿腹的苦水。謝龍介聽到農漁民的哀嚎，目前正帶著他們前往大陸拚經濟，執政的民進黨呢？為市民做了些什麼？

國民黨團更向賴清德喊話說，請稍等一下，不要這麼快請辭，謝龍介要進立法院了，謝龍介一生只監督賴清德一人，這麼精彩的監督戲碼，大家都很期待。

(中國時報)