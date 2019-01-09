產量銳減 雞蛋價格創新高

雞蛋價格產地價每台斤飆到40元。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

蛋蛋的哀傷！受到去年蛋雞染病數百萬隻雞暴斃影響，全台雞蛋產量銳減，加上非洲豬瘟的陰影，消費者少吃豬肉多吃蛋，目前產地價1斤40元，創歷年來新高，台東蛋商表示，零售價可能會飆漲到50元天價，到農曆年可能還會飆漲，早餐店、小吃店業者只能苦撐、自行吸收。

剩老母雞 再漲也沒蛋

台東永泰牧場業者卓基文表示，去年3、4月間台灣主力蛋雞感染馬力克病毒，導致3、400萬隻蛋雞死亡，接著夏天炎熱，母雞生蛋率下降，再加上8月間西部又碰上水患，也淹死不少雞。

他說，現在國內大部分養雞場的蛋雞沒有小雞、中雞，只剩下「老母雞」，過去每天下蛋，現在2、3天才下1顆蛋，出現蛋商找不到蛋的窘狀。

「實在壓不住了」，他說從去年中旬開始，蛋價居高不下，農委會雖然希望壓制蛋價，但蛋商公會星期日開會決定，從7日起調漲3元，目前產地價每斤40元，與去年初每斤20元暴漲2倍，但「站在養雞協會的立場，是不贊成漲價，因為再漲也沒雞蛋」。

避豬趨雞 小吃店苦撐

雞蛋調漲目前尚未反映在傳統市場，台東傳統市場昨天的蛋價1斤仍和上星期相同維持45、46 元，由於雞蛋產量銳減，加上非洲豬瘟的陰影雪上加霜，台東蛋商預估農曆年前會再大漲。

台東早餐店老闆無奈地說，今年除了年初蛋價一度下跌外，整年度的蛋價都居高不下，從今天起1箱20斤的蛋由原來800元漲至860元，只能自行吸收。

(中國時報)

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