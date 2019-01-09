長照藥品傳弊案 聯醫主任涉貪

2019年01月09日 04:10 中國時報 李文正 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市聯合醫院藥劑部陳姓主任、藥品管理組陳姓主任，2015、2016年間以社團法人台灣臨床藥學會名義，承攬並取得聯合醫院到府送藥等長照勞務相關標案，涉嫌捏造不實資料，詐領公款300多萬元，士林地檢署昨指揮廉政署兵分15路搜索約談2人及13名證人到案，全案朝貪汙罪偵辦。

對此，北市聯醫表示，本案接獲檢舉後，由本院政風室查察，並將異常情形函報北市政風處轉送廉政署立案偵辦，尊重司法，全力配合調查。

檢方調查，居家照顧服務業，原本是由北市衛生局聘僱人員長期探視、送藥，2015年、2016年間改採勞務外包，由社團法人台灣臨床藥學會得標，承攬相關藥事服務，但聯醫藥劑部陳姓主任是採購監督單位，也是得標學會的常務理事，檢方懷疑他「球員兼裁判」，利用人頭，將長照經費繞一圈後，放入口袋。

另外，藥品管理組陳姓主任也是會員，2年總共取得申領3項與長照有關的藥事服務，總金額約300多萬元，檢方認為，該學會得標後，以不實的資料向台北市衛生局請款，藉以賺取中間的價差。

檢廉昨前往聯合醫院萬華辦公室等15處所搜索，帶回了陳姓主任等2名被告，並傳喚臨床藥學會職員、聯合醫院藥劑部職員等13人作證，全案由檢廉深入偵辦中。

(中國時報)