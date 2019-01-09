全國總工會 力挺陳杰回鍋選立委

2019年01月09日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

中華民國全國總工會8日理監事會議中，出席理監事們全體通過提案，力挺現任理事長陳杰出來選立委；陳杰正面回應勸進聲浪，表示將極力爭取、當仁不讓，沒有退路。

全國總工會舉行第8屆第4次理監事會議，台灣鐵路工會理事長張文正、台灣總工會理事長蔡明鎮等人出席，在臨時動議中提案，要理事長陳杰代表勞工參選第10屆彰化縣第二選區立法委員選舉，以捍衛勞工權益，提案獲全體出席理監事一致通過。

張文正表示，有感於目前立法院需要了解勞工事務的立委，有關勞工及工會權益的議案雖經勞工界一再爭取，常受到忽略無法落實。陳杰長期關注弱勢權益，曾任3屆立法委員和彰化市長，嫻熟政黨運作、立法程序，若能進入國會，對於照顧弱勢族群，爭取勞工權益將極有助益。

蔡明鎮指出，陳杰歷任彰化縣總工會理事長、台灣省總工會理事長與中華民國總工會理事長等職務，長期致力推動勞工及工會事務，對促進勞工權益貢獻良多，對於勞工面臨的問題，勞動法令、工會團結，及國際勞工趨勢，都有前瞻的看法。

陳杰表示，在彰化縣長輔選期間、勤走地方，感受到許多鄉親的關心、支持，這次工會夥伴們力挺，讓他深感榮幸與深切期許，他熟悉中央、也深入了解地方，未來包括勞保年金修法方向，需要對勞工事務比較了解的人參與立法。預計3月時配合國民黨中央作業期程，個人就會主動明確表態爭取提名。

(中國時報)