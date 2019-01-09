府城新年音樂會 東西樂曲齊揚

第2屆府城音樂會本周六登場，是新春獻給台灣的賀禮。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

全球重要城市如維也納、紐約每年舉辦新年音樂會當作新年獻禮，財團法人台灣藝術家交響樂團去年首辦府城新年音樂會，迎來各方讚譽，第2屆府城音樂會將於12日登場，立足台灣且融合東西方樂曲，作為新春獻給台灣的賀禮。

財團法人台灣藝術家交響樂團文化基金會指揮家呂景民指出，紐約、維也納新年音樂會蔚為傳統，去年新春發起400年來首場「府城新年音樂會」，獲得台南市政府肯定，今年共同主辦2019年府城音樂會。

呂景民說，首度舉辦固然可貴，但永續辦理更是一個光榮任務與目標，尤其文化需要積累，爾後希望每年新春都能有一場獻給台灣的音樂會。台灣近幾年的年度關鍵字反映人心不安，新年音樂會是一份祝福，希望台灣更好，本周六將於台南市立文化中心歌詠貝多芬《歡樂頌》與蕭泰然的《玉山頌》為新年獻上祝福。

他說，不同於世界大城多數詮釋精典西方曲目，從土地擷取養分更具意義，2019府城新年音樂會堪稱台南音樂界大團結，召集台南最具代表性音樂團體，上半場與國際接軌，下半場《府城二部曲》呈現台南特色，改編《安平追想曲》與改作《關子嶺之戀》。

維也納從1939年舉辦新年音樂會迄今，每年吸引26億人觀賞，副市長王時思表示，振奮人心的新年音樂會，為台南帶來美好的全新開始，希望10年、20年甚至40年後，持續有屬於台南人的新年音樂會，讓全台灣聽見府城的聲音。

(中國時報)

全國總工會 力挺陳杰回鍋選立委 龜山歷史行腳 一探恆春之美

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。