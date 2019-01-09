府城新年音樂會 東西樂曲齊揚

2019年01月09日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

全球重要城市如維也納、紐約每年舉辦新年音樂會當作新年獻禮，財團法人台灣藝術家交響樂團去年首辦府城新年音樂會，迎來各方讚譽，第2屆府城音樂會將於12日登場，立足台灣且融合東西方樂曲，作為新春獻給台灣的賀禮。

財團法人台灣藝術家交響樂團文化基金會指揮家呂景民指出，紐約、維也納新年音樂會蔚為傳統，去年新春發起400年來首場「府城新年音樂會」，獲得台南市政府肯定，今年共同主辦2019年府城音樂會。

呂景民說，首度舉辦固然可貴，但永續辦理更是一個光榮任務與目標，尤其文化需要積累，爾後希望每年新春都能有一場獻給台灣的音樂會。台灣近幾年的年度關鍵字反映人心不安，新年音樂會是一份祝福，希望台灣更好，本周六將於台南市立文化中心歌詠貝多芬《歡樂頌》與蕭泰然的《玉山頌》為新年獻上祝福。

他說，不同於世界大城多數詮釋精典西方曲目，從土地擷取養分更具意義，2019府城新年音樂會堪稱台南音樂界大團結，召集台南最具代表性音樂團體，上半場與國際接軌，下半場《府城二部曲》呈現台南特色，改編《安平追想曲》與改作《關子嶺之戀》。

維也納從1939年舉辦新年音樂會迄今，每年吸引26億人觀賞，副市長王時思表示，振奮人心的新年音樂會，為台南帶來美好的全新開始，希望10年、20年甚至40年後，持續有屬於台南人的新年音樂會，讓全台灣聽見府城的聲音。

(中國時報)