龜山歷史行腳 一探恆春之美

墾丁國家公園管理處與後灣社區發展協會將於27日在視野絕佳的「龜山」，舉辦「人文慢旅—龜山歷史行腳」活動。（墾管處提供）

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中國時報
／屏東報導

墾丁國家公園內有一座獨立而神祕的小山丘「龜山」，多年來都靜靜地佇立在那、訴說著恆春半島的歷史故事，而墾管處為讓遊客體驗尋訪歷史與探索自然的趣味，特與後灣社區發展協會合作，將於27日舉辦「人文慢旅—龜山歷史行腳」活動。

墾管處表示，龜山因外型像背負著方印的烏龜而得名，它座落在墾丁國家公園西北方，鄰近海洋生物博物館，以往遊客前往海生館時總是路經龜山登山口而錯過，近年來隨著福安大橋、龜山大橋的竣工路通而逐漸吸引遊客。

墾管處指出，龜山其實高度僅有72公尺，是個老少咸宜的散步健行地，以生態工法闢築的步道樸實自然，沿途在地植物繁茂、鳥鳴蝶舞，而山頂即可遠眺恆春縱谷及保力溪、四重溪河口地形，並有龜山史前遺址、牡丹社事件營址、日治時期軍事坑道，可說是一扇觀探恆春半島歷史的美麗景窗。

而鄰近龜山的後灣社區，近年來在加入墾丁國家公園生態旅遊的行列、加上國片《海角七號》的推波助瀾後，已從一處僻靜的小漁港，變成廣為人知、具有悠閒氣息的美麗海灣。因此，墾管處在此次的活動中，特別設計遊客在登頂後，能享有後灣的獨特風味餐。

墾管處強調，期望藉此活動，除能呈現龜山豐富的自然人文資源外，也能推廣正確的生態旅遊觀念與態度，並能尊重在地的生態環境與人文歷史，希望遊客都能從中獲得愉悅的遊憩體驗和美好的旅行記憶。

(中國時報)

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