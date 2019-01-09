清真寺旁見豬頭招牌 穆斯林抗議

2019年01月09日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

設立至今55年的桃園龍岡清真寺，是桃竹苗地區信奉回教的信仰中心，然而日前竟被信徒發現，清真寺招牌旁出現販售萬巒豬腳的「豬頭」招牌，引起視豬為不潔之物的信徒不滿。店家表示當初設立時沒有想太多，為了尊重不同信仰，會在月底前把招牌撤除。

位於平鎮忠貞市場旁的龍岡清真寺，是台灣少數歷史悠久的清真寺之一，早在1950年代，不少雲南、泰緬邊境村民撤退來台，其中不少人信奉伊斯蘭教，透過回教協會的協助募捐，龍岡清真寺在1964年落成，提供龍岡地區的回教信徒有固定實行禮拜聚會的場所，也成為桃竹苗地區回教徒的信仰中心，清真寺從入口門樓、大殿門廳、以及男女分設的禮拜殿都將完整展現回教的文化特色。

上個月有信徒發現，寺廟旁新開的「萬巒豬腳飯」小吃攤，竟把印有「豬頭」的招牌設立在清真寺下方，旁邊還有超大廣告板，讓視豬為不潔之物、禁吃豬肉的信徒不滿，要求店家更改招牌位置。

桃園市議員舒翠玲表示，自從招牌設立後，很多信徒和清真寺人員向她抱怨，表示豬在伊斯蘭教是不潔的象徵，不該在未經詢問下設立豬頭招牌，讓人感覺不受尊重，她在日前前往會勘，協助和店家協調，店家也表示當初設立時沒有多想，對於造成誤會很抱歉，為了表現對不同信仰的尊重，會在1月底前把招牌撤除。

(中國時報)