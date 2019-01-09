柯韓會何時辦 柯仍未鬆口

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中國時報
／台北報導

九合一選舉落幕，北高「柯韓會」外傳敲定27日舉行，對此柯市府遲未鬆口，不過民間業者等不及，率先喊出「北高夜市結盟」，北市寧夏夜市理事長林定國說，雙方幕僚已提出合作拚經濟想法。對此，台北市長柯文哲表示，理事長若要交流就交流，他持樂觀其成態度。

高雄市長韓國瑜參選期間颳起「韓流」旋風，間接帶動夜市經濟；台北市長柯文哲也宣布打造「將日本客願意坐下來吃飯」的模範夜市，但兩方始終未敲定合體時間，但北市寧夏夜市理事長林定國日前就對外喊出，「北高夜市結盟，合體拚經濟！」引發關注。

林定國指出，日前與北市府幕僚談及未來北高夜市合作的相關事宜，韓國瑜幕僚也會到寧夏夜市考察，若合作案確定，最快農曆年後，就可共同推出聯合造勢、聯合促銷活動，希望透過「強強合作」，提升台灣夜市經濟。

對於民間提出以夜市為交流主題，北市府發言人劉奕霆表示，目前雙方幕僚仍未針對此事進行聯繫與討論，若有進一步確認消息，將再對外說明；柯文哲則說「城市和城市之間可以交流的項目很多，理事長若要交流就交流，他樂觀其成」。

談及27日的柯韓會，柯文哲態度轉趨低調，他先稱最近很忙，又說行程去問行程祕書比較清楚，媒體質疑柯近期似乎對「柯韓會」變得消極，柯說「不會啦，該見面就會見面」，未多加回應。不過柯韓會當天恰巧是北市立委補選日，柯坦然表示，「跟那也沒有關係啊，我也不在那個補選的選區啊！」

(中國時報)

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