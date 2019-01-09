智慧校園 文華國小幼兒園落成

2019年01月09日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府斥資4.5億元整建八德國小老舊校舍，工程8日動土，完工後可達國小60班、幼兒園4班的空間使用需求，預計109學年度啟用。龜山區文華國小則歷經3年建造幼兒園專科教室暨活動中心，8日落成啟用後將提供專科課程使用空間。

八德國小目前有47個班級、2班幼兒園，工程完工後可擴充至60個班級、4班幼兒園，最高容納80個班級，提供未來八德區人口高速成長預留足夠學習空間。

桃園市教育局教育設施科長鍾佳惠表示，文華國小現有33班，幼兒園專科教室暨活動中心工程斥資1億100萬元打造，在2015開始規畫設計，2017年12月底動工，落成後能提供小朋友更多專科課程使用空間，新的學年度就能全面支援教學使用。

教育局表示，文華國小是智慧學校、數位學堂的重點推動學校，除了興建幼兒園、專科教室和活動中心外，還增加400萬元預算完善家長接送區，設置智慧校園應用「幼兒安全得來速通道」，完工後將成為全桃園首座幼兒安全得來速通道，最快今年7月就能啟用。

教育局表示，幼兒園專科教室暨活動中心能提供學校大型的室內活動場所，以1樓為非營利幼兒園，2樓則是6間專科教室及教師研究室，3樓為多功能活動中心，可舉辦室內5人制足球比賽。

(中國時報)