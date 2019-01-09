紓解車流 江啟臣會勘臨時道路工程

2019年01月09日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

國道4號豐原、潭子段將在花博閉幕後封閉豐原終點出口，進行高架銜接隧道工程，地方憂心工期長達2年4個月，恐衝擊平面交通。立委江啟臣8日邀相關單位會勘，協調現有高架道路平面化，高工局同意提供土地，由台中市建設局開闢臨時道路，紓解豐原端車流量。

去年7月江啟臣曾邀相關單位會勘國道4號第2階段交維計畫，當時高公局同意提供高架橋下空間路權，由建設局開闢臨時道路，但時隔半年仍原地踏步。8日江啟臣再協調相關單位會勘，市議員張瀞分、陳本添、冉齡軒及當地里長都到場關心。

高公局第二新建工程處副處長卓高端指出，國到4號自三豐路至國豐路將於5月1日封閉，屆時所有車流都會從三豐路下來，勢必造成壅塞，若能利用三豐路至豐科路的高架橋下空間，開闢920公尺兩線臨時道路，配合三豐路禁止左轉，對紓解車流有很大幫助。

由於豐原終點出口封閉迫在眉睫，與會民代急得跳腳。張瀞分說，希望新市府團隊務必要在5月1日完成臨時道路鋪設。

江啟臣表示，豐潭段去年開工至今，他多次召集相關單位會勘塞車問題，目前已增設臨時道路銜接富陽路。國道4號14K至17K即將封閉，希望建設局趕在議會臨時會前編列預算，開闢橋下臨時道路，在場市議員都會支持，若行政單位怠惰，又造成塞車，屆時只好帶民眾抗議。

(中國時報)