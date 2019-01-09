嘉義鐵路高架化 預計2026完工

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中國時報
／台北報導

鐵道局8日表示，嘉義鐵路高架計畫總經費約238.98億元，預計2026年全部完工。該計畫先期工程「嘉義站北側臨時軌土建工程」已於2017年12月21日開工，施工進度已達65.91％，其餘臨時軌標案將於今年1月與3月陸續招標，待臨時軌完工後，就可展開高架橋與車站等主體工程施工，藉臨時軌調整永久軌線形，減少7成的用地徵收面積與近百戶的建物拆遷。

鐵道局表示，嘉義市區鐵路高架化計畫全長10.9公里，高架段7.9公里，期程9年，總經費約238.98億元。包括設置2處高架車站（嘉北、嘉義站）、1處平面車站（北回歸線站）、新建車輛基地（水上），預計2026年完工。

為減輕用地徵收引發的抗爭，鐵道局北工處與嘉義市政府歷經多次會勘與討論，透過增設「臨時軌」方式調整永久軌線形，成功減少7成的用地徵收面積與近百戶拆遷。

鐵道局與嘉義市府除積極與土地所有權人溝通，也從去年6月起，陸續舉辦8場分區用地公聽會，交通部已於去年11月13下核定嘉義市路段路權圖。目前該計畫先期工程C601標嘉義站北側臨時軌土建工程已於2017年12月21日開工，至去年12月底施工進度已達65.91％。

其餘臨時軌工程C602、C603標將分別於1月、3月陸續公告招標，待臨時軌全部完工後，電聯車就可切換軌道、改行走臨時軌，之後即可展開高架橋與車站等主體工程的施工，預計2020年起陸續辦理主體工程發包施工。

鐵道局表示，目前正全力朝向2025年底高架營運通車的目標努力，期望早日提供國人更優質的運輸服務。

(中國時報)

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