金三角南南合作 農曆年後啟動

2019年01月09日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜時任北農總座，成績有目共睹，因而自比為賣菜郎。8日他出席「中華民國台灣地區果菜市場發展促進會」餐敘，與全台重量級果菜界老友聚聚。他透露，農曆年後，將啟動高雄、星馬和中國南部「金三角」南南合作，讓農、漁等產品，貨都能賣出去。

韓國瑜誓言與基層永遠同在，上任第一天晚上兌現支票，夜宿十全果菜市場傾聽民意。他昨與高雄果菜運銷公司董事長李清讚等全國果菜市場批發公司理監事齊聚漢神巨蛋餐敘，就農產如何運銷交換意見，一入席就先乾為敬搏感情。

會前韓國瑜受訪時透露，在與新加坡、馬來西亞合作後，下一步將與中國大陸南部合作，構成高雄、東南亞、中國大陸南部「金三角」，南南合作架構蔚然成形。

他直言，高雄貨源並不是那麼多，得視農產、水產根據品項及數量決定出哪些貨，至於期程希望星馬越快越好，尤其農曆年後要馬上啟動，畢竟像是高雄蛋白地區農、水產品，都不能再等了。如果別的縣市產品賣不出去，可一起商量幫忙賣出去。

他也呼籲農民，如果不自重就不會有回頭客，必須重視品質，是否有農藥殘留，「否則每次產品賣出去，心裡會很虛、很害怕」，消費者不見得會接受，因此要蹲穩馬步，把產品做好，未來也會在有機農產、生產履歷、外銷等方面強力要求。

另外，外貿協會主辦「2019台灣水果嘉年華」10至21日將於香港登場。高市農業局長吳芳銘表示，高雄燕巢的芭樂、蜜棗將在此嘉年華會中展出，期待成功打開高雄水果在港知名度，同時爭取訂單。

(中國時報)