事件接二連三 民進黨團要求開臨時會

台中市議會民進黨團昨日舉行記者會，要求儘速召開臨時會；請市長盧秀燕針對空汙、治安、老人健保補助及非洲豬瘟等議題，向市民提出報告！（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

台中市議會民進黨團8日舉行記者會，針對中市接連發生空汙及重大治安事件，非洲豬瘟入侵、社會福利經費等急迫問題，要求召開臨時會，請市長盧秀燕報告市府要如何應對？台中市政府表示，這些市政均持續推動中，感謝民進黨團對市政指教，市府會持續努力。

民進黨團總召李天生及市議員楊典忠、邱素貞、陳淑華、曾朝榮等舉行記者會說，目前中火有5部機組停機，為何空氣還這麼糟？海線短短半個月發生3起震驚社會重大刑案；盧市長主張恢復「65歲以上老人健保補助」，預估需近15億預算才能兌現承諾。

邱素貞、陳淑華說，深受長者們歡迎「敬老愛心卡」，市府發出34萬張，若每人每月刷光1000元，總金額超過40億元，財政根本無法負擔。非洲豬瘟入侵，市府採那些防範措施，是否有輔導業者轉型？市府表示，民進黨團關切空汙、治安、健保、豬瘟等議題，市政均持續推動中！市長已向中央提案中火4號機組今年不運轉，以減少排放；近期發生3件刑案在「迅速偵破、有案必破」原則下全數偵破。

社會局強調，老人健保編列預算並爭取盡速召開議會臨時會審查，最快今年下半年可恢復。動保處表示，中市目前並無疫情發生，除加強宣導養豬業者做好生物安全體系，結合農委會畜產試驗所提供技術諮詢，輔導養豬業者進行產業升級。

(中國時報)

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