辯路邊拾獲 女子狠虐3貓丟UBER

2019年01月09日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市發生首例民眾利用Uber棄養受虐貓案例，北市動保處指出，3隻波絲貓被發現時，身形瘦小、雙眼皆嚴重感染，其中2隻甚至有眼球脫落的情況，傷勢嚴重，經過動保員及北市松山分局警方追查，終於查獲行為人棄養及虐待貓咪事證，依違反動保法移送地檢署偵辦。

北市動物之家去年收到一個由Uber司機送來紙箱，打開一看，赫見3隻年幼波斯貓，幼貓雙眼皆嚴重感染，其中2隻幼貓甚至有眼球脫落的狀況，傷勢嚴重。據Uber司機表示，叫車民眾僅稱在路邊拾獲流浪貓，希望送至動保處收容。

由於3隻皆為品種幼貓，動物之家人員判斷應非一般案件，除了通報動保員介入調查外，另以公文書函請Uber總公司，協助提供違法民眾個資，並進一步調閱周邊錄影器，最後終於掌握到了行為人抱著紙箱步出住家電梯、並將紙箱交由Uber司機的關鍵影像。

動保處表示，行為人辯稱貓隻是在叫車當日早上拾獲，但警方及動保員至住處訪查時，發現多隻同品種成貓，部分貓隻亦有眼部感染問題，由於事證明確，最後依違反動保法遭送辦，目前受虐貓咪在志工照顧下已逐漸恢復健康。

動保處表示，對於虐待或棄養動物案件，動保處一定會秉持積極、嚴謹的態度，盡全力蒐集案件線索，不放棄任何蛛絲馬跡，呼籲有心人士勿以身試法。

(中國時報)