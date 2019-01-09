環團抗議空汙報告 環局將再說明

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中國時報
／台中報導

環保團體8日到台中市政府，抗議「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣汙染物健康風險－空氣汙染物暴露評估報告」公布不完整，也未提出解決方案。台中市環保局表示，前市府將該報告以密件處理，新市府上任履行市長盧秀燕的市政公開原則，全案將於3階段計畫完成後對外說明及風險管理策略。

主婦聯盟環保基金會台中分會執行長許心欣抨擊，空汙改善沒有蜜月期，給市民乾淨的「谷關空氣」，也對盧秀燕提出公布空汙暴露報告等10項問題，作為市府第1張空汙考卷，要求環保局兌現選後2周內完整公開報告內容，保障市民環境及健康風險資訊知情權。

台灣健康空氣行動聯盟強調，應檢討已完成的報告，整理言簡意賅的圖文，使民眾了解環境汙染與暴露風險，對症下藥，不要等到3年計畫全完成才進行，期待啟動「打擊一級致癌物大作戰！」

環保局表示，市府去年12月6日公布「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區居民空氣汙染物暴露評估計畫」第1階段研究成果，尚無法反應暴露空汙與疾病的因果關係，針對環團關心部分成果內容未公開，將盡速與相關單位協調公開。

此外，環團質疑留言被刪除，封殺民意？新聞局長吳皇昇說，對於市長臉書小編留言回應，要求務必更精進與周全，坦然面對多樣的言論，有該檢討調整的地方就檢討調整。

(中國時報)

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