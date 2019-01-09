路見不平 邱志偉爭取整治復興路

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中國時報
／高雄報導

復興路是往來高雄市岡山區與路竹區間的主要幹道，每日有數以萬計的汽、機車經過，岡山及路竹地區工廠南北運輸也非常仰賴該路段，故重車行駛該道路比例也相對較高，自民國105年起，民進黨立委邱志偉多次邀集交通部公路總局、高雄市政府養工處及路竹區公所等辦理現勘與開會協調爭取補助。

高市府提報中央前瞻基礎建設計畫，經邱志偉積極協助爭取，並獲中央核定總經費4870萬餘元，工程起點自岡山區為隨西路至路竹區民權路口的路平改善，工程也在去年12月中旬順利完工。

邱志偉表示，為解決路竹區復興路（高7線）通往高雄科學園區車流無法宣洩的問題等問題，經中央與地方多次研商改善方案及經費需求，終於成功協助市府將該案納入公路總局民國104至107年度生活圈計畫公路系統補助計畫，將原6、8、12公尺不等路寬拓寬至20公尺，所需工程經費1.75億元，這項工程也在市府工務局新工處的努力下，全線已經去年7月完工通車。

另外，民眾陳情反應，目前整段復興路只剩下327巷口至大同路長約920公尺，路寬20公尺，僅能採取小部分填平工法，使得該路段路面高高低，影響行車安全，邱志偉指出，由於復興路南北雙向車流量大，路面損壞率也高，最常為民眾所詬病。

他已向高市府養工處爭取刨鋪經費，養工處也表示，原則同意於納入今年度統籌處理，初估經費約550萬元，期能提供用路人一條平安的道路。

(中國時報)

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