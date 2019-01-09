BOT案降房屋稅 侯裁示評估

新北市長侯友宜（舉手者）8日視察新北宏匯廣場工地。（吳岳修攝）

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中國時報
／新北報導

新北市長侯友宜8日視察新莊Au捷運商城BOT招商案「新北宏匯廣場」，宏匯集團總裁黃坤泰提出調降房屋稅等3項請求，侯友宜認為，政府本來就該協助企業解決問題、促進當地經濟繁榮，當場裁示財政局等單位應納入業者意見後，再進行通盤性思考。

強化招商 助企業解決問題

新北宏匯廣場（HONHUI PLAZA）是新北市府與宏匯集團合作簽署的BOT招商案，總投資逾42億元，預計興建地下7層、地上14層的大型娛樂百貨綜合商場，同時引進日本Sony Music旗下現代流行音樂演出場館Zepp，預定2020年4月完工營運，屆時可替新莊地區創造2637個工作機會。

黃坤泰簡報施工進度後，當場向侯友宜提出3點要求，包括打通中央路與福德三街間分隔島，增設斑馬線及交通號誌；工地前方願景公園預定地，增設15項共融式遊戲設施；另外，民間參與BOT案是協助政府提供公共服務，希望調降房屋稅。

「問題都不大」，侯友宜認為，BOT案是政府與民間企業共同合作的建設，政府應該站在協助的角色，他要求財政局、交通局及水利局等相關局處，在不影響稅收及促進公共利益下，納入企業意見後進行通盤性全面思考，他期盼新北宏匯廣場能及早營運，帶動新莊甚至是新北市整體經濟的繁榮。

水利局副局長諶錫輝表示，宏匯集團提出的增設共融式遊具案，符合公園兼兒童遊樂場用地規定，能增加公園使用效益及使用率，希望業者盡快提出公園認養計畫書，以利審核。

商場進駐 帶動整體經濟

交通局也說，福德三街與中央路分隔島缺口開設涉限高、道路錯位，以及緊鄰路口車流紓解影響等待評估因素，將邀各單位綜合評估可行性；至於調降房屋稅部分，稅捐稽徵處表示，稅率調整涉及法令，每3年重新評定，得等2020年評定後才能確定。

(中國時報)

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