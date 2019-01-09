水腦症畫家劉劉 揚名東瀛

住在天主教拙茁家園的慢飛天使劉劉，2018年將畫作送到日本參賽，獲得「帕拉林美術世界盃」台灣區第一名，肯定他的才華與努力。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

患有水腦症的「劉劉」，去年以新年炮竹為題創作，參加在日本舉辦的「2018帕拉林美術世界盃」，一舉拿下台灣區第一名。他年幼時即失去父母，渴望與家人團聚的感覺，照顧志工有時會充當劉劉家人打電話給他，一解劉劉思親惆悵。

年幼失雙親 渴望家庭

天主教拙茁家園長期照顧尚有行為能力的慢飛天使，近年來鼓勵慢飛天使發展自身天賦，包含繪畫、音樂、種菜等，拙茁家園主任王瓊如表示，年近30歲的劉劉在3、4歲時即失去雙親，家中有2個哥哥，二哥因有輕度智能障礙，被其他機構照顧，大哥則時常沒有消息。

王瓊如說，因聯繫劉劉的家人不易，劉劉常常會問：「哥哥在哪裡？」有時家園內的男性志工，會假扮成劉劉的大哥打電話給他，告訴他「哥哥很忙」，透過隻字片語，彌補劉劉內心的缺憾。劉劉的大哥偶爾也會去探視劉劉，儘管因經濟、家庭因素難以團聚，但多少也緩解了劉劉想家的思念。

志工扮家人 致電關懷

指導劉劉創作的藝術家高燈立表示，他過去在媒體界工作30餘年，不僅教畫，也透過引導方式，想知道如劉劉創作過程的背後，有什麼想法。起初劉劉只能講單字，後來慢慢愈講愈多，也有了些進步。

社工何靜宜說，去年在熱心企業biosmonthly、依信塑膠工業股份有限公司等協助下，讓劉劉在內4個孩子的作品有機會到日本參賽，劉劉的畫作新年炮竹充滿喜慶的感覺，除獲得冠軍，也填補了他內心渴望與家人團聚的缺憾。

(中國時報)

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