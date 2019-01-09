彰縣校長遴選 恐重新洗牌

2019年01月09日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣第二學期校長遴選將於2月1日布達，但第2階段作業遲未進行，不少人臆測去年第1階段遴選踩到「人事凍結」紅線，恐將全部重新洗牌；而前年推出的「一校一保全」恐也面臨廢除，引發關切。彰化縣教育處強調，校長遴選作業將待新任校長遴選委員會開會討論，尚無定論；校園保全人事費上億元，預算未編列，正努力找財源。

適法性問題 靜待函釋

早年考量校長在年底退休，為免第2學期出缺所以進行遴選，多數縣市多僅在年中遴選，時程與學年度切齊；彰化縣是極少數仍每學期舉行校長遴選的縣市。

去年12月4日進行第1階段遴選作業並公告，共21名國小校長異動、5校出缺；因過程太倉促，又落在法定人事凍結期間，就曾引發議論，不少教師會、家長會成員質疑違法又不合程序；原定本月4日第2階段作業又未如期舉行，再度引發議論。

一校一保全 經費斷炊

據了解，之前教育處口頭請示教育部國教署，皆回應人事凍結不影響行政程序，但校長亦屬機關首長，縣府已正式行文要求教育部函釋，國教署近日再函轉銓敘部說明，尚未函復。是否影響已完成遴選校長的權益？目前沒有定論。

教育處指出，新校長遴選委員會有委員請辭，導致作業期程延誤，相關問題將待委員會開會討論。新團隊上任後，清查發現全縣215所中小學校1.2億元保全人事費，今年度竟未編列經費，已立刻找財源延聘至月底學期末，新學期是否續聘？亦將通盤了解各校實際需求後再決定。

(中國時報)