奇美醫整合病房 轉診零時差

2019年01月09日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

民眾生病習慣找大醫院報到，為落實轉診制度及醫療分級，奇美醫學中心上個月率先成立「醫院整合醫學病房」，提供醫療垂直整合服務，紓解醫學中心一床難求窘境，患者上下轉診也順暢，迄已服務4位病患，提高病患對診所的信心，從治療到出院無縫接軌。

紓解就醫人潮

奇美醫學中心老年醫學科主任蔡岡廷以日前接手的86歲張姓老人為例，病患罹失智症、糖尿病，平日在診所追蹤控制病情，回診時經診所醫師嚴逢杰發現血糖異常偏高，立即與他聯絡，緊急轉診住院檢查，發現是泌尿道感染導致敗血症，所幸及時住院，病情也獲得控制。

他說，目前與基層診所合作初期規畫專用病床共59床，提供「以病人為中心的跨領域整合性醫療照護」，加快病患住院與復原時程、減少住院時間與醫療資源浪費，目前與3家基層診所合作，估計病患從診所到住院僅花3小時。

減少資源浪費

蔡岡廷也強調，奇美率先台南提供醫療垂直整合服務，這套垂直整合模式就是所謂「出入院支援」，目前與文元診所、邱俊杰診所及永德康診所合作，共7名常勤、6名備援主治醫師負責看診。

他強調，透過垂直整合機制，病人無須再經歷重新確認病情的階段，大大減少時間浪費與發生錯誤的風險，也提高病患與醫師直接溝通的機會。此外，患者治療穩定後出院準備期，醫療團隊也會幫病人安排出院後可能會需要的醫療照護。

奇美醫學中心首席副院長林宏榮表示，病患與家屬向來最在乎住院時是否立即有病床？有無完整檢查治療？這套機制提供快速、完整治療，同時也減少住院時間及誤判的可能，疏散醫學中心就醫人潮，將病患順利下轉，對醫院與診所和病患都是好事。

(中國時報)