水精靈舞團 號召舞者回娘家

2019年01月09日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東水精靈民族舞蹈團在地深耕20餘年，栽培出不少傑出的舞者，創辦人張秋婷表示，今年計畫號召曾在水精靈習舞的孩子們回娘家，共同創作以台東「慶典」為主題的精緻舞碼，除了象徵傳承以外，也讓台東鄉親了解，舞蹈這塊天空其實是很寬廣的。

打造節慶舞碼 代表傳承

創立於1993年的水精靈民族舞團是台東在地傑出藝文團隊，每年都有新作展演，20多年來有超過千名台東孩子進出水精靈，這些團員們有的繼續走專業路線，有的從事各行各業，他們的身心均已臻成熟，團長張秋婷計畫今年邀請他們回娘家，結合台東文化背景，共同打造以類似炸寒單的節慶舞碼，代表傳承與推廣。

創辦人張秋婷 熱心推廣

從小就熱愛跳舞的張秋婷，在就讀復興國小時，就受到老師張隆姑發掘，一路上大力支持，從此走上舞蹈不歸路，1992年回到台東老家，隔年成立了水精靈民族舞蹈團，每年的教學方式與教材都不斷精進，自己也花了2年時間進修，通過中國大陸民族民間舞蹈最高階15級的檢定考試。

張秋婷說，後山的藝文團隊不容易生存，尤其是台東沒有舞蹈學校，舞藝無法延續下去，非常可惜，她強調，文化必須要傳承，落葉要歸根，希望更多對舞蹈有興趣的孩子們回來幫忙，或是加入他們的團隊，讓台東愛跳舞的孩子有更多元的養分，也讓在地的舞蹈藝術綻放璀璨的花朵。

(中國時報)