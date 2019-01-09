碳足跡查證 蘇花改獲授證

2019年01月09日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

為兼顧工程品質與節能減碳，蘇花改工程施作時，希望透過碳盤查掌握工程施工時的排碳量，蘇澳至東澳段6年施工期間，減少的排碳量相當於188座大安森林公園固碳量，8日蘇花改工程處獲得授證，成為ISO 14067:2018碳足跡盤查及查證的首例。

蘇改處在2011年與運研所合作，推估排碳量、了解排碳狀況及預估減碳成效，翌年9月執行施工期間碳盤查工作，碳盤查作業是針對使用的工程材料、機運具燃料、水、電等用量盤查。

蘇改處表示，工程執行盤查內容符合2018年8月公布正式碳足跡國際標準ISO 14067:2018的要求，2018年底完成碳足跡查證工作，取得碳足跡查證聲明書，蘇花改工程創我國道路公共工程取得正式國際碳足跡標準的首例。

「人走過必留下痕跡，工程也會留下碳排放。」蘇改處處長邵厚潔說，以前施作工程時並沒有節能減碳的觀念，但工程使用的物料、方法、機具都有排碳量，例如開挖一處土方，可能就會產生2公噸的二氧化碳。

他表示，過去減碳都會採用國外的係數，但台灣地理、氣候等跟國外不同，蘇花改試圖建立起本土化的係數；2012年時要嘗試時，一開始承包商都很排斥，因為連進多少包水泥、鋼筋、如何運送都要碳盤查。

邵厚潔表示，工程從業主、監造、承包商與協力廠商要通力合作「缺一塊都不行」，工程經過6年也達成共識，未來一個工程當有方案可以比較時，就可以在兼顧工程品質時，選擇綠色、節能減碳的方案。

(中國時報)