全身套塑膠袋吸瓦斯 男陳屍摩鐵

54歲男子被發現用塑膠袋套住全身輕生，陳屍汽車旅館內，警方拉起封鎖線調查死因。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

54歲李姓男子疑因前妻贍養費及經濟壓力，8日中午被發現陳屍在中和某汽車旅館，李男將自己與折疊桌一起封死在3層塑膠袋內吸瓦斯自戕身亡，形狀宛如「蠶繭」，由於塑膠袋由內封死，警方初步排除他殺，仍待進一步相驗解剖。

警方調查，李男有侵占、違反《政府採購法》等前科，1990年在中和區創立飲水機工程公司，承接過多項公部門標案，與前妻離婚10年育有1女，現任女友也任職李男的公司，李男在永和還有房屋出租。

李男8日晚間9時許駕駛休旅車進入汽車旅館，他放下摺疊桌、7分鐘後開車離開，約過10分鐘後再度騎乘女友的機車返回汽車旅館，之後未再踏出房門，也沒有任何訪客。

旅館清潔人員8日入內打掃時發現李男與折疊桌一起包覆在塑膠袋內，形狀宛如「蠶繭」，嚇得趕緊報警。警消到場拆開塑膠袋發現李男已氣絕多時，塑膠內發現1瓶未喝完的高粱酒、噴槍用的瓦斯罐及餅乾零食，現場未留有遺書。

家屬表示，李男曾因前妻贍養費及近來公司營運不佳等問題抱怨說「我乾脆來去死一死！」但當時大家以為只是氣話不以為意，沒想到選擇輕生。

鄰居透露，李母曾在大陸經營紡織業，投資兩岸不少房產，但因李男公司經營不善部分房產已出脫，還有1棟房產過戶給前妻，李母近期因脖子舊疾開刀，近日前往大陸靜養，預計農曆年後才會回台。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

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