新竹過好年 小豬太空人 超萌亮相

新竹市政府邀請國際藝術團隊在東門城下製作高達8公尺的主燈「小豬太空人」，近日已悄悄亮相，模樣超萌。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

明年是豬年，為應景打造豬年氛圍，新竹市政府將舉辦「2019新竹過好年」活動，並以《探索》為主題，邀請國際藝術團隊在東門城下製作高達8公尺的主燈「小豬太空人」，近日已悄悄亮相，模樣超萌，預計11日正式點燈。

新竹市政府在農曆年前推出的「2019新竹過好年」將在本月登場，此次特別邀請到日本京都造型藝術大學團隊結合清大學生，在東門城打造豬年造型主燈。

團隊負責人森岡厚次因應豬年到來，特別以《探索》為主題打造8公尺高的主燈「小豬太空人」，近日已完成外觀，在東門城下亮相，可愛小豬全身太空裝扮，手持望遠鏡看向遠方幸福街景，模樣超級萌，而製作團隊目前正做最後的收尾工程，預計11日點亮小豬主燈。

森岡厚次表示，京都造形藝術大學是日本國內知名大學，曾參與製作京都當地年度祭典巨型燈飾藝術，此次帶領的15位學生，趁著年假來到新竹，並與清華大學藝術與設計學系共同創作主燈，透過創作進行藝術交流，經驗難得。尤其，將日本傳統製作燈飾的技術，應用在東門城的主燈製作上，希望能在新竹留下深刻美好的回憶。

新竹過好年活動開幕式定於25日下午6點在228公園舉行，現場推出打卡贈送小紀念品活 ，歡迎大小朋友穿上太空裝，一起來分享幸福城市歡喜過好年氛圍。

(中國時報)

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