1份愛3份力量 助弱勢生翻轉

2019年01月09日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

靜宜大學推動「1=3，1份愛、3份力量」弱勢學生輔導計畫！透過課程規畫、職涯輔導，提供完整學習資源，讓1份愛心，發揮3倍助學效益！管理學院校友與愛心企業更熱情響應共同撒下愛與希望種子；減輕清寒弱勢學生就學負擔，盼能使其翻轉逆境實現夢想！

校長唐傳義說，靜宜傳承創校美國主顧修女會「為弱勢服務」理念，長期執行「大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫」，獲教育部高度肯定；感謝校友及校內外恩人熱情響應，讓愛傳承並發揚！

主祕簡義信表示，靜宜弱勢學生輔導計畫，由善心人士捐款，教育部與校方同額補助及提撥，讓1份愛心發揮3份力量！

慷慨解囊的靜宜EMBA校友會創會理事長、國際扶輪3461地區助理總監蔡陽明說，靜宜是所充滿愛心的學校；期望能拋磚引玉，被照顧的學生未來也要關懷弱勢回饋學校與社會。

長期投入公益、關懷弱勢的靜宜傑出校友、台中港東區扶輪社創社社長、水雲端股份有限公司董事長紀炎福鼓勵學生認真積極，要感恩與惜福，讓愛心向下扎根！

熱心公益的靜宜大學EMBA校友會，特捐出日前主辦「全國EMBA高爾夫球聯誼賽」結餘款；EMBA侯彬棧、王清章、陳建東及黃建涵等企業領導人，全力協助守護靜宜清寒弱勢學生。

(中國時報)