送便當撞大牛 廚師判賠183萬

2019年01月09日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

送便當撞到「牛」，竟要賠償183萬元！屏東何姓便當店長日前進行外送時，意外撞到俗稱「大牛」的藍寶堅尼，雖超跑僅左側車身及輪胎損毀，但經鑑價後價格立刻少了168萬元，加上先前維修費用，車主索賠183萬元，車主事後無奈強調：「已經算較便宜了」。

事故發生於2017年6月，何男駕駛自用小貨車外送便當，突然跨越分向限制線、駛入對向車道，正巧陳男駕駛超跑行經此處，2車發生擦撞，人無大礙，但超跑左側車身、輪胎皆有受損。

何男坦言，當天凌晨1時許曾在家飲酒，沒想到中午11時許酒氣未散，經酒測發現酒精濃度確實超標，事後被依公共危險罪送辦，遭判刑3月有期徒刑。他說，自己有意願賠償，不過遭判刑確定後駕照被吊銷，目前處失業狀態，僅依賴補助維生，實在無力賠償。

陳姓車主拿出維修單據無奈表示，光修車工資就要19萬9280元，零件部分則為720元，他僅求償15萬元，「已有打折」。

屏東地院法官為求慎重起見，委請台中市直轄市汽車同業工會協助鑑價，獲得回覆指出，該車於2017年6月正常車況下車行收購價約值833萬元至835萬元，事故修復後收購價剩下667萬元至669萬元，認為車主求償168萬元屬於「行情範圍」。

超跑車主同時向王姓便當店業者求償，但業者聲稱，她委任何男擔任店長，雙方並非雇傭關係，出外送餐也無須先行知會；不過何男回應，雖然職稱掛「店長」，但工作內容包括炒菜、叫貨、送便當，僅有菜色是自己可以決定，其餘都必須被監督。

法官審酌後認為，便當店業者既然是何男雇主，且未能證明已盡相當注意來避免意外發生，因此需負共同連帶賠償責任、共183萬元，全案可上訴。

(中國時報)