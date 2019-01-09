區長、議員粉墨登場 喚回老市場記憶

2019年01月09日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

曾經繁華一時的「樹林老市場」因面臨都更已走入歷史，區公所和地方團體每逢歲末年終，舉辦「老市場的呼喚藝文響宴」，今年由區長林耀長、市議員陳世榮等人粉墨登場，上演戲劇「天官賜福」，希望能透過老市場的蛻變，傳承樹林風華。

「樹林老市場」位在博愛一街26巷內，在清末日據初期逐漸成形，至今已超過50多年，因鄰近樹林火車站，全盛時期有超過百家攤販，就連外地人也會划船、搭火車來樹林採買，每一間都是「黃金店面」，從雜貨店、糕餅店、牙醫診所、千歲宮、服飾店攤商包羅萬象。

近年因地主有意辦理都更，決定收回土地，攤商已陸續搬遷至鄰近市場，老市場走入歷史，卻成為當地民眾最重要的回憶，樹林鎮南宮、海明禪寺、健民協會等地方團體每逢歲末之際，舉辦「老市場的呼喚」藝文饗宴，由區公所、地方民代協辦，透過傳統國樂、歌仔戲表演，帶領年輕世代重溫老市場風華。

活動現場，除了由明光法師開場祈福，樹林區長林耀長、市議員陳世榮、前樹林鎮長高文良、前樹林市長何玉枝等人也粉墨登場，上演一齣「天官賜福」，精心扮相讓台下觀眾歡呼聲連連；陳世榮表示，這次扮演的的是福祿壽喜中的「祿星」，大家經過多次排練，除了替地方祈福，也帶領民眾見證老市場的風華以及樹林的蛻變。

(中國時報)