遭虐還被嗆沒行情 女怒提告

2019年01月09日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣1名23歲女子疑因講話得罪女性友人，去年6月遭5名女子騙到上山圍毆、並拿電擊棒攻擊，最後還剪去頭髮，逼換女僕裝錄影羞辱，造成女子身心受創，求償30萬元，不料對方竟僅願意每人賠1萬2，嗆「沒這個行情！」氣得女子憤而提告。

警方調查，去年6月8日晚間10時許，被害女子遭楊姓女子以逛夜市、看夜景為由約出，搭乘楊女的車到湖口鄉羊喜窩路一帶，楊嫌等5人一到定點立刻變臉，質問被害女子為何在外說閒話。

5女見被害女子語言不詳，便將她連拖帶拉抓下車，強行取走手機，並徒手毆打，甚至拿出預藏的電擊棒攻擊被害女子，最後還侮辱性將她及腰長髮剪成三分頭，並強脫衣物換情趣女僕裝，過程全部以手機錄影PO網，發洩完怒氣才將被害女子放走。

女子渾身是傷，內心嚴重受創，警方據報趕抵，5名女惡煞已飛車逃離，警方趕緊將女子送醫，幸好僅受挫傷、瘀傷，並無大礙，驗傷後對5嫌提出告訴。

據了解，被害女子事後曾與涉案5人談論和解，求償總金額30萬元，不料對方卻以「只是小事情，沒30萬這個行情」為由，僅願意每人賠1萬2000元，女子怒而將此事PO網還原真相，引起網友圍剿5名狠心的女子。

警方表示，受理該案後已依法通知5嫌到案說明，但5人始終未現身，已將全案依傷害、妨害自由罪嫌移請新竹地檢署偵辦。

(中國時報)