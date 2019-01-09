晚自習之狼 持美工刀挾持性侵

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中國時報
／台中報導

色狼入校園性侵女學生！台中市1名國中三年級女學生去年9月初結束校內晚自習，到1樓上廁所時，遭埋伏歹徒持美工刀挾持性侵，事發後，媽媽發現女兒常抗拒到校上課，誤認女兒叛逆期並打女兒後，才揭開性侵實情。警方已根據校園監視器畫面展開調查。校方說，已加強校園加強監控、巡邏。

女學生的媽媽表示，女兒在去年9月多次抗拒去學校上課，原以為是叛逆、鬧情緒，一氣之下打她、欲逐出家門，女兒突然情緒崩潰，哭哭啼啼地說出自己在校園遭人性侵，她心疼女兒受侵害，希望警方將歹徒繩之以法，也呼籲學校維護學生在校安全。

校方表示，女學生案發前常因故請假，班導師擔心她課業進度落後，才將女學生留下晚自習輔導；根據女學生陳述，案發時，自校內3樓教室準備離校返家，因一時尿急，獨自1人走到1樓上廁所，卻遇到躲藏在隔壁間的歹徒，持美工刀逼迫拉進廁所內性侵得逞。

校方指出，去10月23日接獲家長回報，趕緊進行關懷與校安通報，校方跟家長陪同女學生就醫與報警，校內召開性評會，並對女學生進行輔導，將加強校園巡邏，做好校園安全防護網。

台中市教育局指出，每年編列超過1千萬補助高中以下學校設置電子圍籬、夜間照明等安全設備，並會同轄區警方實施校園安全檢核及改善。案發後女學生已轉校，社會局持續追蹤輔導。

(中國時報)

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