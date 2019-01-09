為詐領保險金 惡婦毒殺女兒棄屍

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中國時報
／高雄報導

住在高雄仁武區62歲婦人王黃寶美圖謀鉅額保險金，她於2016年間利用丈夫王義祥久病厭世的機會，幫助他自殺後故布疑陣，謊稱他酒後與人衝突遭砍死，被依加工自殺罪判刑3年2月定讞。未料，橋頭地檢署深入追查，又發現王家次女2013年疑遭性侵殺害，但真相竟是王黃寶美為了保險金，以老鼠藥毒殺棄屍。橋頭地院8日再依殺人、詐欺罪判黃婦有期徒刑12年5月，其中5月可易科罰金。全案可上訴。

黃婦為了保險金，先安排丈夫自殺，橋頭地院審理後，去年2月依幫助自殺罪判黃婦有期徒刑3年2月。檢察官偵辦期間，發現王男與黃婦所生次女王秀鳳2013年意外身故後，黃婦也領取255萬餘元保險金。

檢方懷疑其死因可疑，於是調出王秀鳳相驗案卷追查，並提訊在押的黃婦偵訊，竟查出黃婦為圖謀保險金，以老鼠藥毒死女兒再曝屍荒野，製造其女遭人性侵後殺害的假象，以誤導檢警偵辦並詐領保險理賠。

對於營造王秀鳳被性侵的假象，黃婦於偵訊中先說不知道，之後又於警詢、偵訊中辯稱是怕她熱，於橋頭地院審理中則辯稱是因為天氣熱且蚊子很多。

法官指出，黃婦明知吃老鼠藥會死，還讓女兒王秀鳳飲用摻有可滅鼠等成分之藥酒，騙王秀鳳飲用致死。黃婦為了製造此案為性侵殺人案件的假象，刻意將王秀鳳的上衣掀至胸部上方處。

(中國時報)

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