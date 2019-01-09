交通建設 專業之外更要符合人性

新任新北市交通局長鍾鳴時。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

「交通工程不只是單純專業技術，更要是符合人性！」新任新北市交通局長鍾鳴時從基層人員一路當上局長，最了解第一線民眾基本需求，他認為，交通雖是高度專業的領域，但也要納入「人本」考量，才能真正讓民眾達到安居樂業目標。

鍾鳴時基層交通人員出身，曾任嘉義縣觀光旅遊局長、新北市交通局副局長等職務，經常第一線與民眾接觸，也讓他相當接地氣。

鍾鳴時說，擔任基層承辦員時，曾有民眾提出增設紅綠燈需求，但根據手冊規定，事故發生率不足無法增設，里長無奈反問：「還要再死幾個才能設紅綠燈？」讓他相當震撼，交通不能只考量專業，更要符合人性。

鍾鳴時說，任何建設都要尊重生命、尊重每個人的權利，雖不可能百分百滿意，但要達到平衡，因捷運場站建立後，步行空間需求越來越大，包括機車退出騎樓，與無障礙空間改善，都要透過都市計畫逐步改變。

第二重點將是智慧運輸，智慧移動提供不管是人或物，有自己選擇移動的方式，不管是行走、騎車、開車或搭乘大眾交通運輸工具，政府應提供足夠資訊，不管是停車資訊、路況及時回報，有足夠且精準的訊息提供用路人，讓行動更聰明。

鍾鳴時說，未來新北將成立智慧運輸中心，初步先資訊蒐集，他舉目前高公局管高速公路、公路總局管快速道路而新北管平面道路為例，雖分屬不同單位，但對民眾來說路都一樣沒有分別，各單位應資訊整合，彼此共享，才能快速反應，提升道路使用效率。

(中國時報)

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