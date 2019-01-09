越籍男涉詐賭 遭同鄉挾持軟禁

2019年01月09日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

越南籍阮姓男子懷疑同是越籍的陳姓男子詐賭，找來2名同鄉將他擄走、毆打，還脅迫簽下新台幣120萬元本票。警方接獲陳某的越籍女友報案後，立即組成專案小組救援。經透過對方以Line傳給女友的位置訊息，2個小時即將他救出，還逮獲3名越籍及1名台籍共犯到案法辦。

警方表示，36歲的陳某日前找來2名越籍友人，與30歲的阮某一起賭博。由於阮某輸了不少錢，懷疑3人勾結詐賭騙錢，5日夥同另2名阮姓越籍同鄉，以木棒及徒手毆打陳某成傷，再強迫對方簽下5張面額共120萬元的本票作為清償，還強押到關廟區1家旅社軟禁、限制行動。

軟禁期間，陳某偷偷透過手機的Line向越籍陳姓女友求救，陳女教男友使用Line傳送位置訊息給她後，6日傍晚6點多向台南市警六分局報案，警方隨即成立專案小組展開救援。

專案員警根據位置訊息前往關廟區尋人，果然在該區1家旅社找到傷痕累累的陳某，還當場逮捕阮某等3名嫌犯。經送醫救治，被害人臉、手、腹部、背部雖有瘀傷或挫傷，但並無生命危險；警方隨後也傳喚涉嫌開車搭載3嫌及陳某前往旅社的台籍陳姓計程車司機到案說明。

警訊中，3名越籍嫌犯均坦承犯行，全案偵訊後依恐嚇取財、妨害自由與傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦；至於陳姓司機也被列為共犯併案送辦。

(中國時報)