熱炒反中 小英短多長空

2019年01月09日 04:10 中國時報 陳建仲

自中國大陸領導人習近平發表《告台灣同胞書》40周年紀念談話以來，蔡政府全面啟動曲解「習五條」，將九二共識「一國兩制」化的操作，並且藉大陸豬瘟疫情煽動台灣民眾反中情緒，迅速讓蔡總統網路聲量爆增，一舉化解黨內逼退壓力，並且一掃九合一選舉敗選後萎靡不振的綠營士氣。然而，蔡政府以選舉手法操作攸關台海安全的兩岸關係，只是短多長空，反而深化危機，對岸加諸台灣的外交和軍事壓力恐怕很快就會接踵而至。

針對習近平的談話，白宮國安會發言人馬奇斯6日透過推特發文表示，美國拒絕以威脅或使用武力以脅迫台灣人民的方案，任何解決兩岸分歧的方式都必須是和平的，且基於雙方人民意願。北京應停止打壓台灣，並恢復與民選政府對話。在九合一選舉關鍵期，美國在台協會（AIT）理事主席莫健曾公開呼應民進黨「外力介入選舉」的說法，AIT前高雄處長杜維浩也在「#we CARE高雄」粉絲團貼文力挺高雄的進步。自美國國會和川普總統掀起反中潮後，華府在藍綠之間選邊站的姿態越來越不遮掩，尤其川普去年底簽署《亞洲再保證倡議法》（ARIA），更讓泛綠營認為有底氣和大陸對抗。

然而，在美、中進入二度貿易談判的敏感時刻，美國軍艦再闖南海，加上馬奇斯的推文，都能嗅出美方以「南海牌」和「台灣牌」敲打北京的意圖。蔡政府和華府在反中的戰線上雖然趨近，有相互打牌的空間，但美方打的是有限度的台灣牌。華府讓馬奇斯以推文形式回應習談話，降低北京反擊強度，雖然告誡對岸「解決兩岸分歧的方式必須是和平的」，但「必須基於雙方人民意願」卻是對蔡政府企圖切割大陸的警告，一旦蔡英文「美國牌」打過頭，就可能反遭美中聯手打擊。

「習五條」對蔡政府形同及時雨，澆熄了民進黨內反英派的氣焰，也化解泛綠營在兩岸論述上「脫水」的困窘。蔡總統猛發推文反擊九二共識和一國兩制，對國際媒體指稱台灣的存在就是對專制中國的控訴，兩岸問題的本質是自由和專制之間的制度競爭，甚至發言支持英國在南海建立軍事基地，引發大陸網民炸鍋式的惡評。

至此，由蔡英文主導的民進黨路線已經明朗化：對內，將九二共識和一國兩制綑綁，威脅民眾接受九二共識就是接受一國兩制，再把國民黨抹紅成是投降主義的親共派，恐嚇民眾北京將在明年總統大選時，藉散布假訊息以啟動併吞台灣的總攻擊，為蔡政府的兩岸對抗路線和制定新法管制新聞的正當性尋找支撐。

對外，蔡總統延續去年批判大陸的三段論：獨裁政權正使用銳實力傷害其他國家的自由和社會、中國是對全球民主的威脅、國際社會應合作制約中國，希望美、日將台灣納入民主價值同盟，一起對抗中國。

雖然在「習五條」中，九二共識和一國兩制是不相干的論述，民進黨刻意移花接木、指鹿為馬，偏偏國民黨支吾不清，亂成一團。民進黨固然因一時的反中操作而得利，但提不出兩岸僵局解套的辦法，一味升高對抗，隨時可能再遭對岸在外交和軍事方面重手打擊。國內經濟若沒有起色，民眾的不滿不會因民進黨訴諸反中就消失，全民最大黨依舊會是「討厭民進黨」。（作者為資深媒體人）

(中國時報)