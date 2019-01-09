過去的一年，非洲怎麼了

2019年01月09日 04:10 中國時報 嚴震生

2018年春季學期的非洲政治上課之初，我對非洲54國家中的32個在全年可能出現的重大發展，提出了個人的觀察。在我的預測中，大部分確實如我研判的方向發展，一部分則是並未如我的預期，另一部分則是仍待觀察。時序進入2019年，特將這些觀察與讀者分享。

西非小國貝南的社會民眾、公務員及反對黨對政府的抗爭行動持續不斷；波札那總統的兩任任期傳統從未打破，卡馬（Ian Khama）總統一如預期，在2019年總統大選前1年退休，讓副總統提前接手，方便布局；布吉納法索如我所料，在2018年與我終止外交關係，且大陸外交部長王毅在今年1月出訪非洲時，立刻將其納入名單中；蒲隆地總統無疑問地用強硬手段通過修憲，可以擔任總統至2034年，不過我預期，可能會出現阻撓他的軍事政變僅是傳聞；自1982年就執政的喀麥隆總統畢亞（Paul Biya），一如預期連任成功，而說英語區的喀麥隆分離主義愈演愈烈；中非共和國的族群矛盾及內戰衝突，還是無法讓聯合國結束對其武器禁運及制裁；查德果然沒有在2018年如期舉行國會大選，不過承諾將在2019年舉行。

剛果民主共和國的總統大選在延宕多次後，終於在2018年12月舉行，不過選舉過程狀況連連，先是有7000多台投票機被不明人士縱火燒毀，又有3個地區因為伊波拉病毒肆虐，而延後投票時間，至今開票尚未出爐，已被懷疑有作票嫌疑。鄰近的剛果共和國普爾（Pool）地區政府與叛軍忍者（Ninga）的停火協議，似乎能夠維繫。埃及總統艾爾西西（Abdel Fattah El-Sisi）和馬利總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）一如預期順利連任成功。赤道幾內亞在2017年底發生流產軍事政變，但並未能撼動執政近40年、非洲在位最長的總統恩奎瑪（Teodoro Obiang Nguema）。加彭總統彭戈（Ali Bongo）如期完成修憲，讓他可以終身成為總統。不過這幾個月傳出他的健康出問題，甚至鬧出了不滿軍人的流產政變。

我國前友邦甘比亞強人總統賈梅（Yahya Jammeh）下台後流亡赤道幾內亞，但真相和解委員會能夠做的，僅是凍結他在美國的資產，並將他留在甘比亞的豪華進口車群拍賣。賴比瑞亞的新任總統韋伊（George Weah）曾是歐洲的足球先生，他確實將其魔術般的足下神奇技巧帶到政治，在上任近1年後，根據非洲晴雨表（Afrobarometer）的調查，韋伊獲得大部分賴國選民的支持。獅子山的總統大選一如預期，完成民主化後的二次政黨輪替。

奈及利亞前總統奧巴桑喬脫離它所屬的人民民主黨，成立了奈及利亞聯盟，但旋即加入另一反對黨非洲民主議會，並推出候選人投入2019年總統大選，但是否能成為兩大黨的另類選擇，仍言之過早。

莫三比克政府與叛軍的談判，因著叛軍領導人的過世，而不時中斷，雙方至今未能達成協議；鄰近的尚比亞算是一個過去30多年來民主轉型相當成功的國家，但最近執政黨及主要在野黨的惡鬥，如個人所觀察的，仍然持續進行。烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）在修憲將年齡限制刪除後，有可能無限期擔任該國領導人，個人質疑他有可能會是繼辛巴威穆加比後下台的領導人，但是雖然國內抗議不斷，顯然並不能撼動他的政權。

衣索比亞總理辭職、南非總統祖馬未被判刑，是我未能觀察到的發展。祖馬的貪腐問題仍在法院審理中，因此還不算誤判。去年4月分上任的衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）年僅42歲，是全非洲最年輕的領導人，但更重要的是，他一上任就完成與鄰國厄立垂亞長達20年衝突的和解，另外更讓這個從未經歷過民主政治的東非國家開始走向自由開放，不僅釋放政治犯，更完全鬆綁過去對媒體的箝制。這些意外的發展，是我在去年年初始料未及的。衣索比亞的例子，讓我在研究非洲政治時感覺自慚及謙卑，僅期在未來的一年中，能夠有更詳盡的觀察及正確的判斷。（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）

(中國時報)