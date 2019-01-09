2019年01月09日 04:10 中國時報 傅應川

近期川普總統宣布美國放棄擔任世界警察的角色，權威的軍事評論亦指出，美軍絕對的優勢地位已喪失。此象徵美國正在戰略收縮，遂行「大退場戰略」，影響所及，自二戰後形成的地緣戰略權力架構即將有重大變動，而此大勢則吻合「修昔底德陷阱」強權更迭的歷史規律。

在此敏感時刻，大陸國家主席習近平1月2日發表「習五條」，雖以解決兩岸問題、推動國家統一為目標，但本質上則是為因應未來亞太地緣戰略情勢而設計的戰略規畫，將國家統一視為民族復興進程中的一部分。習近平認為，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結。

在戰略上，解決兩岸問題的關鍵時刻已經到來。當前兩岸分治的現況是中華民族歷史發展上的創傷，因此台灣前途繫於國家統一、民族復興。現今中國已經崛起，迎向中華民族偉大復興的戰略機遇乍現。回顧中華民族奮鬥的歷史，兩岸同胞都付出重大代價，民族興盛的成果沒有理由不予台灣同胞分享，亦即兩岸須以「共圓中國夢」為未來的願景。

目標既定，習近平的談話就成為戰略實施方案。雖仍有拋出問卷的意味，但只在探詢政黨及民意的選邊而已。以往對「九二共識」是否認同的問卷，出的是是非題，而現在出的是選擇題，方針已確立為「和平統一、一國兩制」。再針對「九二共識」討論即降低了實質意義，剩下的只是分辨表態者，在追求國家統一進程上的敵友關係。

以往蔡英文對九二共識採取規避態度，一直未完成答卷，也沒有太大的閃失。但最近，她不但清楚地表示拒絕，並呼籲各政黨不要再講九二共識，即有挾持民意與大陸全面對抗的寓意，這是自陷台灣於絕境的戰略錯誤。

大陸方針既定，在統一方案下，只能有和統與武統兩個選項。為了堅定立場，習近平將此議題拉到中華民族生存發展及長遠利益的戰略高度上，遂確立「必須統一，也必然統一」的認知。將反對者視為民族的叛徒、歷史的罪人，並預留歷史審判的空間，這是武統的正當性，有此正當性，和統則成為善意。

大陸出的選擇題留有討論的空間，那就是「兩制的台灣方案」。但相對於討論九二共識時，已有限縮，其意在大陸體制的架構下，另建制度給予台灣自治空間，其著眼在極大限度地維持台灣現況，以避免造成兩岸社會的動盪。習對此選項保有高度期待，但此議題不容延宕，希望台灣盡快做出具體反應。

對於選擇題尚有另一層意涵，即當一選項被否定後，另一選項即成為決定性方案，那就是和統無望，武統就必然上路。我們必須警覺，這個選擇的時機已呼之欲出。明年的大選結果將會被視為台灣對統獨的最後抉擇，選民必須認清候選人的統獨屬性，慎重投票，因為台灣的前途與命運就決定在你這一票上。（作者為中華戰略學會常務理事）

(中國時報)