2019年01月09日 04:10 中國時報 胡勇

習近平新年伊始的「習五條」重磅講話激起千層浪，不僅在兩岸引發熱烈討論，也吸引美國主流媒體的關注。作為對兩岸關係影響最大的外部因素，美方對「習五條」的看法相當耐人尋味。從美國主流媒體的相關報導和評論，可發現習近平的講話在不同程度上都被歪曲了，這也折射出美國精英對兩岸關係的微妙心態。

美國主流媒體無論抱持何種政治傾向，在兩岸關係中無一例外地同情台灣，支持「民主」的台灣保持自主性，警惕「專制」的大陸對台的「野心」。《紐約時報》在對《告台灣同胞書》40周年紀念會的圖片說明時，寫道「習近平將這個充滿活力的民主爭議島嶼的自治稱為『中華民族的創傷』」，暗示大陸反對台灣的民主與自治，這是對習講話的過度解讀。習的原話是「兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷」，並沒有攻擊台灣的民主和自治。相反地，習強調「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。換言之，台灣的民主制度與兩岸的統一並不矛盾。

《華盛頓郵報》則宣稱，中國崛起總有一天會導致對台灣這一自我統治的美國盟友的「吞併」。《紐時》也用了類似的大陸企圖「合併」台灣的表述。但習近平的原話是「平等協商，共議統一」，而不是恃強凌弱式的單方面兼併。

美媒對「習五條」最大的歪曲集中表現為抹黑「一國兩制」。《華爾街日報》的評論《習近平對台灣的承諾聽起來像一個威脅》，形容習向台灣兜售以香港模式為範本的「一國兩制」，而「一國兩制」早就讓香港變得一團糟。《紐時》在一則報導的標題也使用了「（大陸）領導人提出類似香港的解決方案」。《華郵》更刊登諷刺漫畫─一條巨龍對台張牙舞爪，巨龍上的習近平對台灣說，「加入我們，你將被授予香港現在享有的同等自由」。

然而，「習五條」的第2條講得明明白白，「要探索『兩制』台灣方案，豐富和平統一實踐」。易言之，大陸不會在台灣照搬「一國兩制」的香港模式，而是通過與台灣方面平等協商，最後為台灣量身訂制一個新模式。至於如何評價一國兩制的香港模式，見仁見智，但至少沒有美媒說的那麼不堪。美媒都是質疑和反對「一國兩制」的聲音，觀點嚴重失衡，缺乏說服力。

總之，美國對大陸充滿偏見，不願意看到兩岸和平統一。但正如習近平強調的，中國的強大、中華民族的復興和兩岸統一的歷史大勢，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。習喊話的對象當然包括美國。

（作者為美國喬治城大學訪問學者）

(中國時報)