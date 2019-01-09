2019年01月09日 04:10 中國時報 劉順達

應中國大陸國家主席習近平的正式邀請，北韓領導人金正恩於7日至10日訪問北京。而6日美國總統川普剛宣布，為了舉行第2次「川金會」，美國正在與北韓洽商會談地點。因此金正恩此次的中國行，難免讓外界聯想到目的是在「川金會」之前先向習近平請益，以壯膽。

其實，這種請益模式去年已出現過。去年6月在新加坡舉行第1次「川金會」的前後，3月和5月金正恩分別在北京和遼寧2度和習近平舉行「習金會」，川金會後，6月金正恩又專程跑了一趟北京回報會談結果。這在在說明習近平對金正恩的影響力。從川普的角度來看，習近平分明在打「北韓牌」。

其實這只是習近平的「禮尚往來」。近年來，川普一直在玩「台灣牌」，看在習近平眼裡當然不是滋味，所以他打出「北韓牌」也順理成章。去年，一度「川金會」進展不順時，川普公開批評習近平在搗蛋，因此，二次川金會之前，金正恩又先會了習近平，川普可能又要疑神疑鬼了。

從南韓的立場來看，應該歡迎金正恩再次會晤習近平。一方面南韓總統文在寅與金正恩各自在首爾和平壤發表的新年賀詞顯示，兩人在去年3次「文金會」的基礎下，希望讓文金會定期化，進一步落實各項合作；另一方面，希望能獲得中國在聯合國安理會上繼續支持解除制裁北韓。

尤其，文在寅和金正恩認為，去年3次「文金會」達成的多項協議無法落實，都是因為川普在阻擋。邁入新的一年，兩韓領導人齊心協力，希望盡快促成第2次「川金會」，同時解決朝鮮半島無核化的問題及推展「朝鮮半島和平進程」，讓兩韓不受外力干擾，攜手走向統一之路。

從朝鮮半島的局勢變化，國人應可了解，協商比戰爭的成本少很多，並且還具有生產性的價值。日前蔡英文總統接受外媒採訪時，針對習近平提出的「一國兩制台灣方案」的協商擺明拒絕的3個理由包括：中國欠缺民主體制、人權紀錄不佳及從未放棄武力犯台。如果依照蔡英文的邏輯，美國和南韓是民主自由國家，他們又如何能與欠缺民主體制、人權紀錄不佳及從未放棄武力侵犯南韓的北韓進行協商呢？

美國和北韓也是長年的宿敵，如今兩國領導人都可以握手會談，蔡英文真該好好學一學川普和金正恩富彈性的外交手腕；同時，也該學習金正恩棄核救經濟的做法，放棄台獨理念，專注拚經濟。

此時此刻，金正恩訪問大陸具有多個亮點。首先，慶祝中朝建交70周年，對外宣示兩國「血盟」的關係，而8日又正逢金正恩35歲生日，韓國人生日都會吃「牛肉海帶湯」來補元氣，不知這次習近平為金正恩準備了什麼樣的生日禮物。但相信習金會應可為小金壯了再見川普的氣勢。（作者為南韓昌信大學榮譽教授）

(中國時報)