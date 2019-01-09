外交版吳音寧

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中國時報
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民進黨在去年底大選慘敗，「用人唯親又唯綠」是頗受詬病的原因之一，但口口聲聲說要深自檢討的黨政高層，顯然並沒有真正學到教訓。在2016年蔡英文總統就職典禮上，以一口流利英語令人驚艷而獲封「口譯哥」的趙怡翔，確定外派我駐美代表處擔任政治組組長，果然引發爭議。

年僅31歲的趙怡翔，除了優異的學歷，到底有何天縱英明、不世之才，可以讓他沒有經過外交特考、不必按規定經過受訓講習、也缺乏足夠的外交實務歷練，卻能夠從9職等一步登天，空降駐美代表處12職等的政治組長？他的能力有高到足以讓蔡政府不惜付出踐踏文官體制的代價？還是就因為他是外交部長吳釗燮的親信？

還記得之前含悲忍辱、不幸輕生，一輩子為國家外交奮鬥的蘇啟誠嗎？他也就是駐日本大阪辦事處處長的12職等。而要擔任此一高級文官，通常最少要做完簡任11等副司長，資歷、經歷須夠深，才會外放做簡任12職等的政治組組長。相關人士並透露，趙怡翔的外派月薪，本俸加上地域加給及房屋補助等，至少將近27萬元。

曾任政治組組長的前駐美代表沈呂巡表示，要幹這個位子，最重要的是人脈與歷練，過去當政治組組長的人多半從組員幹起，或有北美司等相關歷練才能摸清外交門路。當年他出任政治組組長時，已在外交工作戮力了11年，請問趙怡翔在外交部幾年？這個任命對基層同仁實在很不公平！

表面上看，蔡政府似乎勇於破格提拔年輕人，實際上卻得看這人的關係夠不夠、顏色對不對；顏色對了，綠色酬庸就是政治正確，哪管他有沒有破壞文官體制，打擊國家文官士氣！口譯哥會不會成為外交版的吳音寧，大家走著瞧吧。

(中國時報)

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