累積互信 金馬方案先行

2019年01月09日 04:10 中國時報 黃清龍

大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會上，倡議兩岸各政黨、各界別代表性人士進行「民主協商」，探索「一國兩制」台灣方案。這是40年來中共首度就推動兩岸統一進程，提出具體踐行步驟，大陸官方稱之為「指引新時代對台工作的綱領性講話」，重要性不言可喻。

根據習近平的倡議，統一對北京來講已不只是願景，而是進入了具體實踐階段，接下來勢必會由上而下加速推進，並以滴水穿石的方式，逐步拉攏台灣各界。預料大陸將設立一個類似「政協」的會議架構，並以專職工作機構來推進兩岸的民主協商。

台灣各黨以「習五條」高舉「一國兩制」，略過了「和平協定」，又將「九二共識」限縮為「兩岸同屬一中，共同謀求統一」，使得「一中各表」沒有了，連帶「中華民國」也消失了，因此反應都偏向負面。然而「一國兩制」只是北京叫牌的終局而已，目的其實是要逼台灣提出統一的方案來。誠如前民進黨主席施明德指出，習近平既然提議探索一國兩制下的「台灣方案」，我們就要問什麼是「一國」的「國」？是聯邦「國」還是邦聯「國」？這一切都要台北政府和北京政府坐下來談才能決定。

長期以來，台灣社會聞統一而色變，這是國共鬥爭歷史的遺緒，當然也和兩岸體制差異有關。問題是當對岸已經把統一主張（一國兩制）與統一步驟（民主協商）攤開來，展現對兩岸的「主導權與主動權」之後，台灣就不能只是說不而無相應對策。正如外媒質問蔡總統：除了拒絕一國兩制與九二共識，民進黨政府是否有替代方案？應該說，這也是所有台灣人都必須面對的課題。

情勢很清楚，藍白綠都沒有繼續當鴕鳥的本錢，否則不但民進黨要面臨促談壓力，包括北京訴諸武力威脅下的促談，或者訴諸美國壓力下的促談等，在未來都可能發生，國民黨也同樣會面臨更多挑戰，無法繼續躲藏於九二共識的模糊空間內。例如一旦北京啟動兩岸政治協商會議，邀請台灣各黨派代表參加，國民黨如果有人參加，黨中央是否要開除參加者的黨籍呢？

其實關於兩岸統一，台灣並不是沒有對策。遠的來說，1979年1月大陸發表《告台灣同胞書》，隔年6月蔣經國總統提出「三民主義統一中國」的主張。再近一點的，則是1990年10月李登輝總統成立「國家統一委員會」，並於隔年2月通過《國家統一綱領》。而在過去20多年來，各方也不乏倡議「中華邦聯」、「一中三憲」、「大屋頂理論」等主張。這其中，參考當年國統會運作，由政府出面召集朝野各方，針對「習五條」深入研議，進而提出台灣版的新國統綱領，或不失為可行做法。

但不能否認，兩岸長期缺乏互信，加上今年是台灣大選年，任何有關統一的議題都很敏感，因此兩岸還必須有一個累積互信的過程。「習五條」提到在兩岸「四通」（經貿暢通、基建聯通、能源互通、標準共通）與「三化」（均等化、普惠化、便捷化）下，可以率先實現金門、馬祖同福建地區的通水、通電、通氣、通橋。上述主張非常符合金馬人民的期待，在「台灣方案」尚待研商之前，兩岸不妨先以「金馬方案」的落實來累積互信。

(中國時報)