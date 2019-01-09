稅收分紅 應幫勞工顧老本

2019年01月09日 04:10 中國時報 林昭禎

大過年聽到可以領紅包，誰不開心，但蔡總統新年談話宣布，打算將超徵稅收與弱勢民眾分享一事，卻遭到輿論大肆抨擊，逼得當局連忙改弦更張，決定不在農曆年前發現金了。為什麼「苦民所苦」的構想在香港、新加坡退稅行之無虞，馬政府的消費券也讓民眾有感，這回蔡政府反倒急忙喊卡？

分享經濟成長果實，雖是所有勞動者的夢想，但只想用一次性的分紅彰顯政績就得接受公評。因為截至2018年底，每位國民仍須負擔22.7萬元的國債，政府也說財政困難，才砍了軍公教年金，又舉債執行前瞻計畫。在此情況下，國家有多出來的錢，百姓自然希望能用在最適當的地方，而非發紅包。可見民眾的理性程度還遠高於急功近利的執政者，而蔡總統這次惹出爭議更是因為事前缺乏政策可行性評估所致。

這次稅收超徵拿來分紅的原始構想，不論是財政學者從稅制評論適用對象是否得宜，抑或民眾質疑為何多繳的稅要退給免稅者，都證明缺乏遠見的國家領導人只看到眼前的小利，不先做政策可行性評估就拋出利多，踩到地雷也是剛好而己。

台灣處於凍薪狀態已有10多年，如何為弱勢者乃至於青年爭取加薪，一直是近兩任總統的核心任務，透過基本工資調漲及減少低收入戶的生活負擔更是長期以來的作法。此次的稅收分紅被許多人拿來與馬政府發消費券相比，其實兩者屬性不同，無法相較。前者是因全球金融海嘯導致消費緊縮，為了提振經濟所做，但現今的一次性補貼，反而較像「工作所得補助方案」，以保障低收入戶的生活為目的。

馬政府當年實施「工作所得補助方案」，經財稅資料庫多次演算方訂出目標族群，同時內政部亦委請村里長協助發放，好不容易才完成，卻發現台灣地下經濟活躍，且有太多不須納稅的人，那時甚至國中小學教師都可領到補貼。因此蔡政府若想用一次性的稅收分紅讓百姓過好年，不如將這筆錢拿來撥補已入不敷出的勞保基金，幫千萬勞工顧老本。

對於瀕臨破產邊緣的勞保基金，儘管今年費率又調高0.5%，但精算報告仍顯示潛藏債務持續攀升。因為戰後嬰兒潮世代已陸續屆齡退休，請領人數不斷增加，使得保費收入不足以因應。加上蔡總統在推動勞保年金改革時，曾承諾每年撥補200億元，既然公教保險都有政府的挹助，為何直到現在都不見勞保有補貼？

古人說「見賢思齊，見不賢內自省」，為政之道亦然。由前人的經驗學習，避免犯下同樣的錯，對鞏固選票自有好處。今天在全民努力下所累積的國家財富，既然要共享，選擇有千萬被保險人的勞保基金，相信應該是一個比較好的主張。（作者為國家政策研究基金會研究員）

(中國時報)