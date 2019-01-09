期待管校長大刀闊斧改革

2019年01月09日 04:10 中國時報 張瑞雄

經過將近1年的卡管爭議，3位教育部長下台後，管中閔8日終於上任台大校長。除了恭喜管校長和台大之外，也希望管校長能不負眾望，帶領台大脫胎換骨，也讓台灣的高等教育有新的氣象。

管中閔校長以「明天才是我們奮鬥的戰場」勉勵台大師生，共同努力推動台大持續向前。不過典型在夙昔，我認為有3位優秀的校長範例值得管校長效法。

第一位是前北大校長蔡元培。蔡元培在民國5年12月就任北京大學校長，北大的前身是京師大學，一開始可說是為清朝官吏所開，來念書的人都是為了升官發財，老師不學無術，學生也得混且混。在民國初年，兩院一堂是北京八大胡同最受歡迎的顧客，兩院是參眾兩院，一堂即指北京大學，其腐敗可知一般。但北大在蔡校長的領導下煥然一新，思想自由，兼容並蓄，成為真正的大學和中國現代新思想新文化的領導。

蔡元培接掌北大的第一要務就是要改變學生的觀念，諄諄教誨：「諸君須抱定宗旨，為求學而來。入法科者，非為作官；入商科者，非為致富。」、「今諸君苟不於此時植其基，勤於學，則將來萬一為生計所迫，出而任事，擔任講習，則必貽誤學生；置身政界，則必貽誤國家。」台大畢業生占據政府和社會要職，蔡元培的提醒就是管校長的要務。

第二位是發表「貢獻大學於宇宙的精神」的前台大傅斯年校長。傅校長於1949年接掌台大後，秉持「凡事先騎上虎背」的精神，改革台大的積習，教授們不論有多大的背景，有誰下的條子和門路，後台有多硬，凡不合學術水準、濫竽充數者，全部驅逐出校門。他並呼籲台大「應該以尋求真理為目的，以人類尊嚴為人格，以擴充知識、利用天然、增厚民生為工作的目標。」

當然現在國立大學教職員的公教合一制度將教授視為公務人員，管校長可能無法如傅校長一樣可以大刀闊斧改革，但這種精神是一定要的。

第三位是哈佛大學前校長德瑞克。他讓哈佛開始重視大學生的教育品質，改變老師重研究不重教學的偏差，讓哈佛的大學教育和通識教育聞名全世界。台大大學部所收的學生是全國的菁英，如何透過好的大學教育讓他們的潛能可以充分發揮是台大重要的責任，課程的改革和創造性思考的教育都是管校長要努力的。

台大要成為一個卓越的大學一定是以學問為主，老師、學生生活的一大部分，以及校園的許多活動直接或間接都要與討論學問有關，而且不再有派別之分，充分尊重學術自由。誠如蔡元培所說：「苟言之成理，持之有故，尚不達自然淘汰之命運者，雖彼此相反，皆悉聽其自由發展。」

台大是國內大學之首，更是各大學學習的對象，台大改變，台灣高教就可以跟著改變。所以，台大加油！管校長加油！（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)