2019年01月09日 04:10 中國時報 趙政岷

大陸國家主席習近平發表了《告台灣同胞書》40周年後的新版本，蔡英文總統搶在早一天發表上任後第一次的元旦新年談話，原本台灣地方大選後的兩岸情勢有些和緩，陸方也有些新的橄欖枝，不料情勢談愈多陷愈深，未來這應該不會是場零和戰。

中國大陸2019年的形勢是緊繃的。但是儘管中國人要處理的現實難題再大，都大不過先處理面子問題。中美關係如此，兩岸也是一樣。尤其當中國歷經百年疲弱被欺凌後，如今富起來、壯大了自尊與自信的此刻。

1950年代，上海歷史博物館展示了一面豎立在外灘河岸公園入口的告示牌：「華人與狗不得入內」。自此這面由博物館虛造的告示牌，烙印在每一個中國人心中。當李小龍在電影《精武門》凌空踢碎告示牌的那一刻，大家無不拍手叫好。這面告示牌掀起的影響遍及國際、廣至各階層，它象徵著那段列強入侵、掠奪與歧視的降格過往。

這樣的波濤久久不退，至今依然。去年瑞典脫口秀節目諷刺中國遊客習慣不佳，陸民群起抵抗。日前義大利精品D&G「用筷子吃飯」的廣告引起公憤，上海大秀被迫取消，群眾退貨抵制。APEC高峰會要求修改領袖會議宣言，中國官員怒闖巴紐外長辦公室！這些一再說明，中國是一個重面子更甚於裡子的民族。

專研中國近代史、中英殖民史，曾旅居德國、香港，並曾任香港大學的英國布里斯托大學歷史教授畢可思，最近出版了《滾出中國：19、20世紀的國恥，如何締造了民族主義的中國 》一書就指出，集粗暴、憤怒、野心與矛盾於一身的21世紀現代中國，究竟從何而來？中國亟欲擺脫卻又同時緊抓不放過去恥辱的歷史，而中國面子問題的彰顯正反映在民族主義上，這不只是中國領導人重視，中國的升斗小民個個一樣不放過。

今日足以撼動全球經濟發展的中國，在國際各處以強權姿態橫行，不斷上演著歐美人士眼中看似古怪、敏感、霸道又愛鬧脾氣的外交風格，然而在中國變成強國的背後，卻是200年來沉重的屈辱及未竟的「中國夢」。用「玻璃心」一詞來形容此刻的中國也不為過，因為中國人身上背負著討回百年公道的心理脈絡與骨氣志向。

習近平曾說，「我認為，實現中華民族偉大復興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想。」重視白人優越與「美國第一」的川普，一改過去美國做慣的世界警察與全球慈善家的角色，說要美國的裡子，但卻更像是粗暴的要自己的面子。被殖民400年來的台灣，此刻是要面子還是裡子？兩者都有當然最好，但愈爭恐怕愈爭不到，放下與超越才有可能有新解方。（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)