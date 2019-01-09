安迪‧沃荷展 毛、蔣另類相遇

2019年01月09日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

《安迪‧沃荷─普普狂想特展》，9日起至4月14日來台展出，四大展區包含藝術家肖像、名人肖像、雜誌與音樂專輯封面設計，呈現普普大師的創作精髓。（鄧博仁攝）

普普藝術教父—安迪‧沃荷，作品特展，暌違10年後再度來台，備受矚目的名人肖像展區，除了《瑪麗蓮．夢露》，一整排顏色鮮豔、視覺意象強烈的毛澤東肖像亦十分吸睛，成為台北中正紀念堂內，毛澤東與蔣介石的意外「相遇」。

《毛澤東》刷新拍賣紀錄

「安迪‧沃荷-普普狂想特展」9日起展出了精選安迪‧沃荷自1957年到1986年的百餘件作品，其中名人肖像展區的名人絹印尤其受矚目，他的《毛澤東》絹印肖像，曾於2017年在香港以9850萬港元成交，一度刷新西方當代藝術品的亞洲拍賣紀錄。

1972年，美國總統尼克森造訪中國，是中美關係破冰的重要里程碑，當時有大量媒體隨行，而毛澤東的影像也透過了大眾媒體在美國廣為傳播，沃荷便在1972至1973年間，取《毛主席語錄》第一頁的毛澤東肖像，創作了199幅《毛澤東》。當時《毛語錄》印刷量超過20億本，成為當代被印刷最多次的人物肖像之一，也因此成為安迪．沃荷的創作靈感。

肖像不只表現身分

安迪‧沃荷使用絹印版畫技法以及重複再置的形式呈現名人肖像，《中國時報》發行人兼《旺報》社長黃清龍在開幕記者會上便指出，安迪沃荷為名人創作的肖像，以鮮豔的顏色，大量複製同一圖像為多個版本，「這一系列徹底翻轉了傳統認為肖像是表現人物身分」的概念，也透過不斷重複，讓人從中發現新樂趣。

「好的藝術就是會賺大錢的藝術」努力把藝術商業化的安迪．沃荷，被譽為20世紀自畢卡索後最知名的藝術家，也讓普普藝術的風潮在60年代席捲全球，而他創作的名人肖像，也讓每個站上成名之顛的人，將其名言「人人可成名15分鐘」持續留名。

(中國時報)