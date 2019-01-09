流標6次 機場文創店恐熄燈

2019年01月09日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

作為台灣在故宮之外的第二大文創體，國立歷史博物館（史博館）的文創商店於去年12月31日吹熄燈號，立委陳學聖卻指出，連帶位在桃園機場的文創商品店也停擺，1年多年卻已流標6次，令機場的博物館文創商店走入歷史。對此文化部與史博館則回應指出，將持續修正招標條件，希望在3個月內招標出去，恢復營運。

陳學聖於8日招開記者會指出，史博館位在桃園機場的4家實體商店，自2017年5月被收回後，連帶高雄機場、松山機場、花蓮機場、高雄展覽館的文創商店營運都受到影響，營收不足以支撐營運費用，而自2017年4月起，史博館機場商店的委外營運標案已6次流標，致使博物館商店在機場熄燈，陳學聖表示，文化部正力推文策院之際，卻放任台灣博物館風二大文創體消失，甚是諷刺。

文化部則表示，改由文化部與桃園國際機場股份有限公司合作的「博物館商店」由機場公司委託之免稅店經營廠商負責營運，銷售內容除了原來史博館的文創商品外，亦整合故宮、台灣博物館、自然科學博物館等不同博物館的文化商品，因此並未「熄燈」。

但陳學聖仍指出，博物館商店的商品是博物館經驗與記憶的延伸，由其他廠商或平台販售，則易淹沒在眾多商品中。

文化部進一步指出，史博館與原營運廠商的營運契約於上月31日期滿，該館雖多次協調及放寬招標條件，仍無廠商願意承接，現階段史博館先將商店空間歸還各機場。史博館副館長高玉珍指出，史博館實體商店確實經營不易，將再修正招標條件，努力在3個月內讓機場商店恢復營運。

(中國時報)