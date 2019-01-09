家具照原畫擺 重現宮廷生活

2019年01月09日 04:10 中國時報 李怡芸 ／綜合報導 ／綜合報導

《延禧攻略》、《如懿傳》清宮劇熱播，從清朝歷史儀典到文物、服飾，吸引不少人好奇關注，包括場景、家具擺設也有不少人專門從清宮廷畫中一一比對。北京故宮所藏明清家具為世界之冠，近日正式設立「家具館」專題展館，主力展出康雍乾時期的家具；北京首都博物館推出《清代宮廷生活用品展》，展示清代工藝水準之外，也讓民眾一窺清宮原貌。

北京故宮所存明清家具達6200餘件，近期開放展示的紫禁城南大庫家具館，其中有30餘件康熙、雍正、乾隆時期的家具，是依庭院、書房、琴房等主題進行場景設計，包括將院藏的《清人畫弘曆是一是二圖》內乾隆皇帝所處的屋室「原景重現」，還原畫中的陳設。觀眾也能比較不同時期的家具工藝與陳設，如雍正時期創立內庭恭造式樣，強調文人元素，風雅清雅；乾隆時期則樣式豐富，且融入深厚的儒釋道文化元素。

台北故宮所藏清代家具並不算豐富，但來自恭親王府的一批紫檀木也曾於2006年展出過，雖不是全然成套的家具，當時也組配出「起居之室」與「文房之所」兩個場景。兩岸明清家具文物，過去的命運相近，往往都侷促在倉庫中，近年隨著清宮劇也受到關注，而北京故宮大量不在展線上的家具，在新開設的家具館中，將另以「倉儲式」展陳，雖只是像陳列在倉庫架上，仍讓家具文物有更多展示機會。

(中國時報)