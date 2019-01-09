上拍行情熱 「近年漲了幾百倍」

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中國時報
／台北報導

清宮家具在台灣所藏有限，藏家也相對較少，但以整個華人收藏圈而言，正德國際拍賣董事長劉廷振指出：「以明清家具板塊而言，後勢必然是看漲。」

近期甫落幕的中國嘉德香港秋拍，其中「觀華—明清古典家具」專場，共拍出1200餘萬港幣，中國嘉德古典家具部總經理喬皓指出，香港是古典家具板塊的重要集散地，眾多藏家均集中在香港。正德幾次拍賣會均有古典家具上拍，劉廷振坦言：「古典家具尤其明清家具在台灣很少人做，但大陸香港其實很蓬勃。」

劉廷振指出，以清宮家具主要材質的花梨木、紫檀來說，「這幾年就漲了幾百倍」，加上當時的精細工藝如今已有失傳之虞，工和料都缺稀，「以明代的一個小小的案几為例，拍賣行情已到上百萬台幣。」他也不諱言這樣的板塊後勢看漲，連木料亦有藏家在收藏買斷，但集中在福建、北京等地，台灣收藏圈相對冷。

此次中國嘉德的明清古典家具專場，其中一張明末黃花梨一腿三牙高羅鍋棖八仙桌，因流傳有序，著錄於知明學者古斯塔夫．艾克的《中國花梨家具圖考》及《中國室內家具》中，且構件堅實，用材粗碩，風格渾樸穩健，而一腿三牙的設計，受古代建築大木梁架造型與結構影響，頗具宋式家具風韻，初估價在160萬至260萬港元，成交價則飆至413萬港元。

(中國時報)

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