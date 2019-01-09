攜手租隊友 迎戰單身焦慮

近年陸續受邀赴陸、港兩地執導舞台劇的導演楊景翔，最新作品《單身租隊友》。（楊景翔演劇團提供）

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中國時報
／台北香港連線報導

風行一時的美劇《六人行》、《23號公寓的壞女孩》等，探討的都是現今都會男女，在大城市裡和室友生活，產生如家人般相互扶持、卻也鬧出不少笑話的現象。近年陸續受邀赴陸、港兩地執導舞台劇的導演楊景翔，最新作品《單身租隊友》，就談論這種都會裡的紅男綠女，共同分租公寓的另類多元成家現象，藉此反映高房價、低薪、晚婚等社會面向。

楊景翔來自嘉義，北上工作21年，讓他更能體察都會地區的生活面貌，他表示：「這戲想說的是一種集體的單身焦慮，現代人一般都是晚婚、不婚，在30、40歲還是有室友共同生活，這和過去的年代很不一樣，這種必須與他人分租的生活方式，反映現在的房價、租金和薪資不均的狀態，是全球時局。」

《單身租隊友》由吳瑾蓉和楊景翔擔任共同編劇，故事描述三名同住公寓的單身男女，有人焦急著想要結婚、懷孕生子，有人和不解風情的老闆大談辦公室戀愛，有人苦於同志情感，三名室友彼此傾聽對方的煩惱，但出手幫忙時卻越幫越忙，笑料百出。劇名也使用了時下流行語「豬隊友」諧音，指的是人生上並行的好夥伴，但卻會出其不意讓自己不小心跌跤。

楊景翔表示，理想中有一群朋友同住，在客廳裡分享生活，應是開心的事，「不過相對而言，也因為住得近，所以隱私空間被壓縮，但人不可能永遠獨自行動和生活，有好隊友一起合作，能讓人生變更好，我想探討，朋友之間可以成為真正的家人嗎？來自不同家庭的人共同生活，如何找到平衡點？這也是一種多元成家的方式。」

(中國時報)

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