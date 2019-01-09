李銘順拿愛兒萌樣催婚老弟

2019年01月09日 01:13 中國時報 洪秀瑛 報導

凱渥秀導王聖芬（左起）、凱渥創辦人洪偉明及名媛洪曉蕾昨盛裝出席。（粘耿豪攝）

李銘順（右）昨和弟弟李銘忠特地來台參加公司派對。（粘耿豪攝）

白歆惠昨分享媽媽經，洋溢幸福笑容。（粘耿豪攝）

凱渥8日舉辦33周年「Catwalk Fashion Party 時尚有愛」派對，旗下百位名模、藝人參與，星光熠熠，爭奇鬥豔。久未露面的白歆惠特地從香港回東家出席派對，壓軸出場，已生2胎的她，罩杯從B升到D，胸部Up Up，她笑說：「這是我不太習慣地方，衣服需要挑過才可以穿。」老公也不習慣？她大笑：「這是很自然的事，他還好。」

白歆惠昨一連出席保養品活動和凱渥的派對，當晚馬上飛回香港，她說時尚可能離她有段距離了，但現在只要把兒子裝扮得漂亮可愛，就覺得開心、幸福，「小孩就是我的一切」。她照顧2歲半和6個月的兒子從沒崩潰過，是否再生個女兒她順其自然；她對於補辦婚禮覺得有點累，但老公唐堂比較希望找個時間點舉辦。

吳克群第一次參加凱渥派對，笑言站在一群男模女模中很有壓力，「所以我都坐著」。昨主題是「愛」，是否有女友的愛？他轉移話題：「最近最愛的就我老爸。」爸爸有催婚？39歲的他自嘲「已經過了被催婚的年紀」。和緋聞女友陳語安感情穩定？他顧左右而言他，用台語說：「賣擱問啊。」

洪曉蕾昨晚深V貴氣裝扮搶鏡，先前和前夫王世均被拍到同框，她解釋是小孩的活動，「我們都是小孩的爸爸媽媽，同框很正常」。

莊凱勛帶妻小亮相

李銘順與小他5歲的弟弟李銘忠首次同台，李銘順對42歲的弟弟催婚，「我成家之後，覺得有孩子是很幸福的事」，因此他每天傳兒子視頻鼓勵弟弟快結婚生子，會再拚一個？李銘順說：「我一直在努力，希望老天爺給我這個機會。」

金鐘影帝莊凱勛昨帶老婆及7個月大兒子Mars一起亮相，鍾承翰也分享爸爸經；林又立穿得一身喜氣，她說原本計畫今年結婚，不過忙於瑜伽運動品牌創業，希望2020年步紅毯。凱渥集團董事長吳鋒表示，時尚一向給人神祕高冷感覺，但「愛」有溫度，所以今年以愛為題，展現凱渥多元時尚風範，被問會灑多少錢犒賞員工？他半開玩笑說：「看我喝多醉。」

(中國時報)